Je za pět minut dvanáct, trénink Koukalové se ale odkládá

Biatlonisti a lyžaři obecně si na to občas v žertu postěžují. Laik si totiž často myslí, že se přes léto flákají a dřina je čeká až s příchodem zimy. Kéž by to takhle fungovalo, říká si teď možná Gabriela Koukalová. Přesně za měsíc začne biatlonový Světový pohár, zřejmě ale právě bez české reprezentantky. A snad nebude mít její zranění ještě fatálnější následky…

„Tohle je hezký grupeto! Pojď, jedeme znovu,“ povzbuzuje šéftrenér Ondřej Rybář svoji svěřenkyni na střelnici v jabloneckých Břízkách a Gabriela Koukalová znovu velmi rychle 'vyčistí' všech pět terčů. Však právě tuhle biatlonovou dovednost piluje v posledních týdnech takřka neustále. Vleže, vestoje, vleže, vestoje… jenže tři měsíce před startem olympijských her už je na čase také dostat tělo do pohybu, absolvovat tréninky ve vyšších tepových frekvencích, zkrátka dát si pořádně do těla!

To Koukalové chybí, zranění obou lýtek ji připravilo o většinu běžeckých tréninků. Zatímco její soupeřky dřely, ona s doktory řešila tohle do jisté míry zvláštní zranění. Přiznám se, že když jsem na začátku léta poprvé uslyšel o problémech Koukalové, nebral jsem je příliš vážně. Málokterý biatlonista vydrží být celou přípravu zdravý. Další z krátkodobých lapálií vrcholového sportovce, blesklo mi hlavou. Ani po pár týdnech jsem nepochyboval, že se nakonec česká jednička posledních let v pohodě připraví na začátek nového ročníku.

S vrcholem sezony to bude na hraně

Během srpnového natáčení dokumentu Olympijský rok jsme se s Gabrielou shodli, že bude alespoň na podzim odpočatá. A když tréninkové manko dál narůstalo, změnily se úvahy nezaujatých pozorovatelů na „nevadí, holt nebude vyhrávat na prvních Světových pohárech, nejdůležitější je stejně olympiáda“. Jenže najednou je konec října, Koukalová stále netrénuje a začíná být zřejmé, že i s vrcholem sezony to bude na hraně.

Účast na olympiádě je v ohrožení, tréninkový výpadek je gigantický, přiznala Koukalová Číst článek

Přesto pořád věřím. Gabriela Koukalová je výjimečnou závodnicí, velkou bojovnicí. Ale na soustředění ve finském středisku Imatra, kam dnes česká hvězda cestuje spolu s trenérem Rybářem, už musí bolesti lýtek odeznít. Kéž by měly sníh a dlouhé severské noci hojivý účinek. Teď už je opravdu nutností nazout lyže, vyrazit do stopy a začít postupně ukrajovat z gigantického manka.

Trpělivostí musí být vybavena nejen Koukalová, ale i namlsaný fanoušek českého biatlonu. Nikdo nemůže čekat, že po této kalvárii přijede jablonecká rodačka na první závody a všechny porazí. Fotbalista nebo hokejista může po dlouhém zranění se štěstím okamžitě skórovat, v biatlonu to takhle nechodí.