Jeden úřad ovládne všechno? Stavební špunt leží jinde

Omezení pravomocí samospráv v oblasti územního plánování, tedy přechod celé stavební správy pod stát a vznik centrálního stavebního úřadu, chce do hry vrátit hnutí ANO, pokud vyhraje v říjnu volby. Centralizace stavebního řízeni a omezení pravomocí obcí, bylo přitom hlavním opatřením stavebního zákona z dílny exministryně Kláry Dostálové (ANO) z vlády Andreje Babiše (ANO).

Hrubá stavba má zatím přízemí, dělníci pracují na prvním patře

Jeho cílem bylo výrazné urychlení stavebního řízení, vedlejším efektem pak mělo být zeštíhlení státní správy o tisíce úředníků.

Na tom, že by samosprávy přišly o možnost mluvit do místní výstavby, celý plán zkrachoval. Současná vláda Petra Fialy (ODS za Spolu), která vzešla z voleb roku 2021, nechala díky vstupu Starostů do kabinetu výkon stavební agendy v původní verzi a vsadila na digitalizaci. S výsledkem, s nímž se stavebníci i stavební úřady potýkají dodnes. 

Hnutí ANO se však myšlenky na centralizaci stavebního řízení nevzdalo. Ještě před jeho vznikem by měl fungovat speciální krizový úřad, který by měl zrychleně posuzovat větší rezidenční projekty, tedy s víc než stovkou bytů. 

Asi nepřekvapí, že plán nejvíc vítají developeři, kteří se stejným nadšením kdysi podporovali nový stavební zákon Kláry Dostálové. A podle někdejších  pověstí byli dokonce tvůrci této zákonné proměny.

Stejně tak nemůže udivit, že obce byly plánem ANO zděšeny. Stejně jako je děsí jeho návrat. Teoreticky by existence jednoho úřadu mohla celou stavební agendu zrychlit. 

Teorie – jak ukazuje digitalizace i mnohokrát inovovaný a stále chybný stavební zákon – má ovšem v praxi mnoho nedostatků, které možná snese papír, ale už ne reálný život. 

Určitě platí, že stavební řízení komplikuje fenomén Nimby a místní politici jsou v mnoha místech voleni právě proto, že nové výstavbě brání. Což platí pro všechny politické strany včetně Pirátů,  kteří si do programu napsali hromadnou novou výstavbu. 

Také platí, že je v mnoha místech nedostatečná infrastruktura, od škol a školek přes silnice a železnice, až po kanalizaci a vodu. V některých místech pak dodnes straší chaotická výstavba rodinných domků z 90. let, která kvůli svojí podobě „sídliště naležato“ dostala název „sídelní kaše“. 

‚Odšpuntování‘ výstavby?

Na druhou stranu, pokud by novinka ANO, která by  výstavbu větších bytových projektů označila za veřejný zájem, a tím by se velké projekty řídily zvláštními pravidly ve zkráceném módu schvalování, je dost dobře možné, že hned na začátku by prošla řada projektů, které teď stojí z objektivních důvodů. 

Stavebnímu řízení a také územnímu plánování by slušelo další zjednodušení, aby výstavba čehokoliv nebyla synonymem pro nekonečnou byrokracii. 

Stejně jako digitalizace – bez ohledu na její provedení – nemohla zachránit situaci, kdy je špatně napsaný stavební zákon a jeden úřad nezachrání to, že Česko nemá moderní územní plánování. 

Česko si zaslouží „odšpuntování“ výstavby. Zkratky k ní ale nevedou.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin

