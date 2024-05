Stane se školství a zdravotnictví Achillovou patou Fialovy koalice?

Do sněmovních voleb nezbývá už ani půl druhého roku. Čas na plnění závazků ukotvených v programovém prohlášení i rozdaných v předchozích dvou letech se vládě krátí. K resortům sledovaným nejpozorněji, už jen kvůli protestům, které v nich v minulosti proběhly, patří školství a zdravotnictví. Komentář Praha 6:29 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze všeho nejvíc ale zdravotníky děsí, že po nich budou šéfové špitálů opět chtít, aby v rámci přesčasů dřeli zadarmo (ilustrační foto) | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Učitelům byly slíbeny platy ve výši 130 procent průměrné mzdy. Aby náhodou nedostali moc, koalice dodatečně vymyslela, že základna, z níž výpočet vzejde, bude dva roky stará.

I tak je ale otázkou, zda z napnutého státního rozpočtu dokáže kabinet příští rok 130 procent vydolovat. Spíš se zdá, že nikoliv. A to si na neřešení svých platových požadavků dál stěžují i vysokoškolští kantoři. Jim Strakova akademie vzkazuje, aby se obrátili na vedení univerzit, která finance přerozdělují.

Mezitím narůstají starosti ředitelů mateřských, základních a středních škol. Nadále jim chybějí peníze na nepedagogický personál – uklízečky, kuchařky, školníky, ale třeba i správce IT sítí nebo psychology.

Vláda se původně dohodla, že školám nedodá peníze na pokrytí 7500 pozic nepedagogických pracovníků. Potom přislíbila 800 milionů korun, které by měly pokrýt dva a půl tisíce úvazků. Zbylých 5000 je podle ministerstva školství neobsazeno a školy na jejich proplacení nemají nárok.

Falešné sliby

Přechází přitom, že právě prostředky na neobsazené pozice pomáhají dofinancovat platy ostatních pracovníků. O finanční injekci měly školy žádat samosprávy prostřednictvím dohodovacích řízení. Kritéria ale byla nastavena tak přísně, že na ně dosáhla jen část z nich.

Výsledek? Někde se z peněz na učitelské platy dorovnávají ty neučitelské, jinde ředitelé a kantoři nad rámec své pracovní náplně za chybějící nepedagogické zaměstnance zaskakují.

Podobně žhavá půda je ve zdravotnictví. Protest lékařů proti nepropláceným přesčasům loni ukončil zásah samotného premiéra. Na odměny lékařů byly uvolněny tři miliardy navíc, vláda couvla od novely zákoníku práce, která doktory posouvala ještě do méně výhodného postavení, a slíbila, že od ledna 2025 budou platy a mzdy ve zdravotnictví upraveny zákonem.

Nyní ministr Vlastimil Válek (TOP 09) připouští, že legislativa parlamentem neprojde. On však prý svůj úkol – „připravit návrh“ – splnil a nespokojené odboráře posílá za Petrem Fialou (ODS). Není to poprvé, co nám dává politická reprezentace vzpomenout na pohádku, v níž musela slepička chodit od čerta k ďáblu, aby kohoutka, jenž mlel z posledního, zachránila…

Ze všeho nejvíc ale zdravotníky děsí, že po nich budou šéfové špitálů opět chtít, aby v rámci přesčasů dřeli zadarmo. Mnoho lékařů vyčerpá limit přesčasů již v červnu. Však už také Lékařský odborový klub vyzval, aby byli nemocniční zaměstnanci připraveni pro splnění prosincové dohody zopakovat protestní akce „případně i ve vyšším stupni“.

Asi by vládní tábor nepotěšilo, kdyby proti němu před volbami otevřeně stály nejen odbory nesouhlasící s penzijní reformou nebo úpravami zákoníku práce, ale i lidé ze školství a zdravotnictví, řešení jejichž problémů se od Fialova týmu čekalo především.

Učitelé a lékaři patří coby reprezentanti středních vrstev k nejdisciplinovanějším, ale též nejvlivnějším voličům. V roli opinion lídrů působí na pacienty, žáky i jejich rodiče. Proto se strany o jejich hlasy přetahují. Když už ve volbách 2013 a 2017 zejména v mimopražských regionech výrazně pomohli k úspěchu hnutí ANO, braly to tradiční strany od nich jako zradu.

Kdo ale koho zrazuje dnes? Vytloukat klín klínem umí kdejaký údržbář. Ještě horší jsou však falešné sliby. Pokud se atmosféra ve školách a nemocnicích brzy nezlepší, stanou se pro Fialovu koalici Achillovou patou.

