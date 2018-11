Zemanovo jeruzalémské štěstí

Je překvapivé, že český prezident nejezdí do Izraele častěji. Nikde se nesetká s tak přátelským přijetím jako v Jeruzalémě. Tentokrát možná přivedl větší dárek, než sám čekal. Jeruzalém 13:00 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman vystoupil na schůzi izraelského parlamentu 26. listopadu 2018. Zprava izraelský prezident Reuven Rivlin a předseda parlamentu Juli Edelstein | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Miloš Zeman je přinejmenším u určité části Izraelců oblíben jako politik, který se nebál nahlas říct, že Jásir Arafat používá teroristické metody a že Izrael má právo se bránit. To bylo zvlášť v letech „druhé intifády“ vzácné a pro řadu Izraelců psychologicky důležité.

Zemanovy bonusy, jako srovnávání Arafata s Hitlerem, ve skutečnosti nebyly potřeba.

Tentokrát českému prezidentu hrozilo, že jeho návštěvu nejdříve zastíní válka v Gaze, poté pokus části izraelské opozice hlasovat o svržení vlády, a také nedělní příjezd prezidenta Čadu.

Skutečnost, že do Izraele zavítal představitel muslimské země, je z tamního hlediska důležitým signálem, že se ve vztahu k židovskému státu lámou ledy v islámském světě.

Báseň a pravda

Miloš Zeman je však přece jen představitel tradičního spojence, přichází z členské země Evropské unie a navíc je sám o sobě výjimečný svou vyhraněnou rétorikou.

Ta ovšem sahá daleko za to, co si myslí nebo říkají izraelští politici, včetně izraelského prezidenta Reuvena Rivlina, s nímž jeho český kolega debatoval o dvojstátním mírovém řešení izraelsko-arabského konfliktu. V podvečer v Knesetu navíc zopakoval svůj záměr přesunout českou ambasádu do Jeruzaléma.

Potíž se Zemanovými stanovisky ve věci Izraele a Blízkého východu spočívá mimo jiné v tom, že českého prezidenta vlastně nezajímá realita, ale jeho vlastní představy, případně jeho sebeprezentace. V tom je ostatně stejný jako četní bojovníci proti Izraeli, jde jen o stínohru, ve které si ti nebo oni něco dokazují.

Například český prezident se dlouhodobě prostřednictvím svých ostrých výroků prezentuje jako (údajný) tvrdý bojovník proti terorismu, jako odpůrce islámu, politické korektnosti, novinářů, případně lidí, jež považuje za zbabělce – naposledy tak nepřímo označil Andreje Babiše.

Premiér totiž prezidentovi nevyhověl ve věci přesunu české ambasády v době, kdy měl Zeman možnost Babiše trochu podusit během sestavování vlády. Místo toho Česká republika udělala pouze několik symbolických gest, kterými se trochu odlišila od evropsko-unijního hlavního proudu.

Například rozhodla o ustavení Českého centra v Jeruzalémě – v úterý ho bude prezident Zeman slavnostně otevírat. Babiš Zemanovi nevyhověl, protože si v Evropě nechce pálit prsty kvůli věci, kterou nepovažuje za důležitou, ať už pro sebe nebo pro stát.

Nohama na zemi

Zeman sice bojuje s chimérami, ale přece jen se během prvních dvou dní návštěvy dotknul nejméně dvou význačných reálně-politických témat. Poprvé, když po setkání se svým izraelským protějškem Rivlinem poukázal na možnost, že budoucí palestinský stát vůbec nemusí fungovat.

Dvoustátní řešení, tedy vytvoření arabského státu vedle Izraele, se ve světové politice považuje za nezpochybnitelné jediné řešení konfliktu. Zeman si dovolil upozornit, že věci se mohou vyvinout jinak a výsledkem bude občanská válka v Palestině, případně nutnost třeba znovu obsadit Západní břeh.

Druhý reálně-politický aspekt se týká jeho vysněného plného uznání Jeruzaléma za izraelskou metropoli a přesunu diplomatů z Tel Avivu do Jeruzaléma. Když poprvé koncipoval svou řeč před Knesetem, v němž sliboval zdánlivě nesplnitelné, možná netušil, že mu osud Babiše ještě jednou vžene do rukou.

Prezident premiéra v minulých dnech podržel, když se pod ním houpalo křeslo kvůli údajnému únosu premiérova syna, a bude za to něco chtít. Je možné, že součástí ceny, kterou premiér zaplatí, bude i jeruzalémská záležitost, kterou Zeman prožívá tak osobně. Možná se tedy čeští diplomaté přece jen budou stěhovat z přímořského Tel Avivu nahoru do Jeruzaléma.