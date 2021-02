Adam Vojtěch (za ANO) se dočkal. Jak zjistily Seznam Zprávy, vláda ho schválila jako nového českého velvyslance ve Finsku. Pro bývalého ministra zdravotnictví a majitele nejsmutnějšího výrazu v české politice je to ve 34 letech pozoruhodný vrchol a také úlevný konec jeho krátké a velmi rychlé politické dráhy. Pro jeho patrona Andreje Babiše (ANO) další kádr na odpis. Docela příznačné. Komentář Praha 20:36 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nové pracovní umístění Adama Vojtěcha samozřejmě nemá nic společného s neblahou praxí rozdávání trafik politickým vysloužilcům, kterou Babiš vždy kritizoval. Vojtěch má pro vysoký diplomatický post tu nejlepší kvalifikaci, i když možná ještě bude chvíli trvat, než ji objevíme. Každopádně má rád Finsko, což je obdivuhodné, když uvážíme, jaká tam je v zimě zima.

S diplomacií neměl Vojtěch nikdy nic společného, ovšem lze předpokládat, že jej roky strávené po boku Andreje Babiše vybavily obří dávkou trpělivosti, která je v diplomacii nutná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jindřich Šídlo: Adam Vojtěch míří konečně do šťastné země

A ani po jeho uklizení do země, která se pyšní titulem té nejšťastnější na světě, bychom možná neměli zapomínat, že za celou svou kariéru vděčí Adam Vojtěch jen Andreji Babišovi. Jako jeho osobní tajemník na ministerstvu financí třeba sháněl pro šéfa citlivé materiály třeba na Babišovy vládní kolegy nebo o hospodaření České televize.

Odměnou mu bylo volitelné místo na kandidátce pro volby v roce 2017 a poté post ministra zdravotnictví, který zastával téměř tři roky. Odešel loni v září, kdy začalo být jasné, že úřad potřebuje v době nastupující druhé vlny covidu pevnou ruku Romana Prymuly (za ANO). Od té chvíle hledal svou „exit strategy“, což se mu nakonec povedlo.

Nechme stranou, jaký byl Vojtěch ministr a co by zvládnul nebýt té otravné pandemie. Jako vystudovaný právník každopádně dokázal naslouchat expertům a lidé, kteří s ním přišli do styku, vesměs oceňují jeho normálně slušné chování, což není v české politice úplně málo.

Nejlepší přechod do nové životní fáze

Nicméně jeho odchodem do země saun, Angry Birds a obtížně vyslovitelných jmen se uzavírá další kapitola personálního vývoje hnutí ANO. Vojtěch patří do – řekněme – druhé generace Babišových žen a mužů, kteří se zjevili během prvního vládního angažmá ANO v letech 2013 až 2017.

Karla Šlechtová, Dan Ťok, Robert Pelikán či Martin Stropnický (který byl ovšem klíčovou postavou už začátků ANO) vsadili na Babiše, převzali odpovědnost za ministerstva, kandidovali ve volbách – a dnes se na to všechno snaží co nejrychleji zapomenout.

Jediný Stropnický byl také za své služby odměněn velvyslaneckým postem v Izraeli – v jeho případě je ale fér připomenout, že je to zkušený diplomat, který v zahraniční službě pracoval od počátku 90. let.

V minulém volebním období měl ale ještě kádrový posun v ANO nějaká aspoň trochu předvídatelná pravidla. To se od té doby dramaticky změnilo, nejpozději od chvíle, kdy v roce 2019 odstoupil Dan Ťok a na ministerstvo dopravy napochodoval jakýsi Kremlík odnikud, jehož před rokem vystřídal univerzální Karel Havlíček (za ANO) – situaci, kdy jeden člověk řídí dvě ministerstva prostě proto, že předseda vlády není schopen sehnat někoho obdobně schopného, komu by byl věřil, česká politika nepamatuje.

Adamu Vojtěchovi to může být už jedno. Pokud jeho nominaci stvrdí prezident Miloš Zeman, čeká ho několik relativně poklidných let v zemi, s níž Česko nemá nejmenší diplomatický problém. A vzhledem k blížícím se volbám a k možné velké politické změně to pro něj v jeho téměř ještě juniorském věku může být ten nejlepší přechod do nové životní fáze, v níž vyléčí traumata z naivního mládí.

Autor je komentátor serveru Seznam Zprávy