Faktická poznámka poslankyně Schillerová. Připraví se Havlíček

Alena Schillerová a Karel Havlíček (oba za ANO) si zase nemohli užít klidnou neděli. Znovu museli vyrazit do televizních studií Primy a České televize, aby tam hájili politiku vlády, v níž zastávají mimo jiné funkce místopředsedů a hlavních vysvětlovačů. Komentář Praha 6:29 21. ledna 2021

Nebyl to pro ně zrovna příjemně strávený čas, na obou se chvílemi projevovala i nervozita, což u nich nebývá právě obvyklé, ovšem brzo se jim to může hodit.

Obě hvězdy Babišovy nepolitické politiky už oznámily kandidaturu v podzimních volbách za hnutí ANO do sněmovny, a tak možná brzy zažijí jiné časy a postavení, než na které jsou zvyklí.

Takže za prvé: pokud budou oba skutečně kandidovat, je to jen dobře. Jejich suverenita přecházející zvolna do arogance, což je věc, která k politice tak nějak přirozeně patří, bude vystavena férovému voličskému testu.

Dnes za své prominentní společenské postavení mohou Schillerová s Havlíčkem děkovat pouze Andreji Babišovi (ANO). Mandát od voličů to sice změní jen částečně, ale aspoň pak nebudou výroky Aleny Schillerové na adresu Senátu či opozičních poslanců, kteří na rozdíl od ní zastupují zájmy svých konkrétních voličů, znít tak neuvěřitelně drze.

Boj z opozičních lavic

Za druhé: Schillerová s Havlíčkem budou při jistém volebním výsledku nuceni zakusit roli, kterou nikdy nepoznali a o jejíž náplni nemají ani ponětí. Roli opozičních poslanců, kteří prohrávají jedno hlasování za druhým, obtížně se snaží proniknout se svým názorem do médií (to by pro Karla Havlíčka znamenalo absolutní změnu jeho životního stylu), zoufale sledují, jak jim ministři neodpovídají při interpelacích. Poslanců bez veškerého ministerského servisu.

Je to jiný svět, jak vám potvrdí každý, kdo tenhle přestup z vládních do opozičních lavic zažil. A pobyt v něm se doporučuje pouze těm, kteří to s politikou myslí vážně a jsou ochotni přijmout, že k tomu kromě vítězství patří i léta porážek a teprve až po nich případný návrat k moci.

Kromě trpělivosti a pracovitosti, kterou nelze oběma nejdůležitějším Babišovým lidem upřít, je tu doporučována i jistá pokora, což je naopak něco, co Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem prozatím příliš neukázali. Může to být pro ně oba užitečná lekce z demokracie.

Jak známo, Andrej Babiš vůči „svým“ poslancům nechová nijak zvláštní respekt a rozhodně je nepokládá za personální základnu, v níž lze třeba hledat nové ministry.

Opačně to v ANO funguje už o něco lépe. I když „lépe“ není asi nejvhodnější slovo. V roce 2017 kandidovali do sněmovny vedle Andreje Babiše a Richarda Brabce tehdejší ministři Martin Stropnický, Dan Ťok a Robert Pelikán a také Karla Šlechtová. První tři do roka a půl ze sněmovny a politiky s ulehčením zmizeli.

Někdejší ministryně pro místní rozvoj a obrany Karla Šlechtová sice v klubu ANO zůstala dodnes, ovšem svými permanentními stížnostmi, jak nepěkně se k ní Babiš zachoval, plnila mnoho měsíců veřejný prostor. Naposledy jsme o ní pak slyšeli loni v létě, když onemocněla covidem a naštěstí se zotavila.

Tenhle text rozhodně nechce tvrdit, že hnutí ANO skončí po říjnových volbách v opozici, ovšem ještě nikdy o tom nemusel Andrej Babiš a jeho lidé uvažovat tak reálně. A stejně o tom musí přemýšlet i jeho VIP kandidáti, pro něž by to znamenalo prudký kariérní sešup.

Pokud samozřejmě mají v úmyslu zastupovat zájmy svých voličů i z opozičních lavic. Což je otázka, kterou budou v následujících měsících dostávat. A měli by.

