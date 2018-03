Nevládneme, cestujeme. Tohle Babiš nemůže dělat věčně

Po Zlínském a Libereckém kraji navštívil autobus s vládou Andreje Babiše střední Čechy. Průběh by šel shrnout zhruba tak: Dokážeme zařídit nebo aspoň slíbit jakoukoliv věc, o níž by normální vláda neměla nikdy jednat a rozdat vám na to vaše vlastní fiktivní peníze. Pak se u toho vyfotíme, dáme to na Facebook a za týden nashle zase o kus dál.

