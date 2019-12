Piráti nejsou s nikým kamarádi

Upřímně řečeno, to vzrušení kolem výroků předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka na adresu TOP 09 a Miroslava Kalouska nedává žádný smysl. Hlavní sněmovní bitkař Michálek říká jen to, co si myslí on, jeho strana a zřejmě i jejich voliči: TOP 09 je zbytečná a její zakladatel ještě o něco víc. Pro Piráty je Miroslav Kalousek úplně stejně nepřijatelnou figurou jako Andrej Babiš. Praha 11:20 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Šídlo | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Snad jen společný pobyt v opozičních lavicích a společný terč v podobě Andreje Babiše mohl tenhle jasný fakt v posledních letech trochu rozostřit.

Kdo by o tom snad ještě pochyboval, nechť si přečte měsíc starý rozhovor lídra Pirátů Ivana Bartoše v Deníku.

„Podle mě to jsou strany, které mají na triku nepovedenou privatizaci a schvalovaly zákony, které mě donutily vstoupit do politiky, protože jsem s nimi nesouhlasil,” prohlásil Bartoš o ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a sociálních demokratech.

Když se láme chleba a koalice

A tak to je. Piráti jsou v české politice stejně „cizorodý“ prvek jako Andrej Babiš a jeho hnutí, byť s jinou historií (tedy často žádnou) a s motivací. Občas je užitečné připomenout si jejich volební autobus z kampaně na podzim 2017, na kterém si Piráti nechali namalovat ty politiky z konkurenčních stran, kteří by podle nich měli skončit ve vězení. Andrej Babiš jim ten nápad musel závidět.

Piráti možná v poslední době vyhlíželi jako svérázná, ale vcelku pevná součást opozičního bloku, jenže to není úplně to, co od nich voliči očekávají. Osvědčený Michálek se proto vydal znovu do bitvy a úplně pragmaticky připomněl, že pozice Pirátů zůstává stejná jako kdysi v začátcích: i když už s Ivanem Bartošem začali na oficiální jednání nosit kravaty, jejich oficiální ideologie zůstává „proti všem“.

A je jim úplně jedno, jestli jejich kroky a výroky krátkodobě, protože tyhle „bouře“ nepřežijí víkend, pomohou zdánlivě na chvilku Babišovi, nebo někomu jinému. Příště budou zase pálit ostrými.

Nechtějí se stát oficiálně, ale ani jen zdánlivě součástí té části opozice, která už měsíce přemýšlí a mluví o tom, jak spojenými silami v příštích volbách dostat Andreje Babiše ze Strakovy akademie. Mají dostatek sebedůvěry ve vlastní síly. V tom jsou také trochu podobní hnutí ANO.

I když jejich začátky byly mnohem složitější, v poslední době stále jen stoupají, což v některých z nich může vyvolávat klamný dojem, že to tak bude navždy. Nebude, což jejich opoziční souputníci už dobře znají – a pro politiku je to nakonec užitečná kvalifikace, kterou také časem získají.

A jejich zkušenější kolegové také vědí, že slova vyřčená před volbami se po nich, v čase, kdy se láme chleba a koalice, mění na bezcenná. A Miroslav Kalousek to ví ze všech nejlíp. Teprve tehdy se pozná, jestli se Piráti stali už skutečně dospělou stranou, před kterou se sice jejich potenciální partneři musejí mít vždycky na pozoru, se kterou se ale dá pragmaticky a dočasně na něčem domluvit – a pak to taky naplnit. O nic víc v politice nejde.

Autor je šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy