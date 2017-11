Jiří Hlavatý – podvodník, nebo úctyhodný politik?

Poté, co ho voličské kroužkování vyneslo do Poslanecké sněmovny – a tím přišel o senátorský post, si majitel a generální ředitel textilky Juta o smršť odsudků výslovně řekl. Nejprve se rozčílil, že nevěděl o ztrátě senátorského mandátu v případě zvolení do sněmovny. Prohlásil, že mu to připomíná totalitu! Pak obvinil 4850 voličů, kteří ho kroužky poslali mezi poslance, že právě oni mohou za to, že v jeho senátním obvodě budou doplňovací volby. A nakonec v těchto volbách bude kandidovat, neb se chce vrátit - do Senátu. Nicméně kdyby nebyl zvolen, vezme za vděk sněmovnou, rozhodl se Hlavatý, který není členem ANO.

„Politická satira je mrtvá. Protože tohle je realita. A tenhle člověk chce mimo jiné řídit stát jako firmu,“ tweetnul šéfredaktor iHNed.cz Miloš Čermák. A má pravdu.

„Pan Hlavatý se tak vlastně přiznává k tomu, že chtěl své voliče de facto podvést a že si jich neváží. Na kandidátku hnutí ANO do Poslanecké sněmovny se nechal napsat jen jako stafáž nebo volavka,“ řekl předseda Senátu Milan Štěch. A má taky pravdu. Vlastně všichni aktuální kritici Jiřího Hlavatého mají pravdu.

Ale něco tady přece jen nesedí.

Devětašedesátiletý Jiří Hlavatý je moudrý seriózní člověk. Patří mu firma, kterou vybudoval vlastníma rukama, hlavou a srdcem. Juta ve Dvoře Králové nad Labem má přes dva tisíce zaměstnanců, vyrábí umělé fotbalové trávníky a další textilie pro stavebnictví a zemědělství, většinu toho vyváží – vloni měla obrat 7,4 miliardy korun a zisk po zdanění 533 miliónů.

Pan Hlavatý je bohatý člověk, který stále žije fabrikou a ctí ho skromnost. V Jutě se dobře platí a její ředitel je známý tím, že se o zaměstnance stará jako o členy širší rodiny – je tu školka, bezúročně půjčky… Šéf svým zaměstnanců kreslí plánky supermarketů, aby je varoval před triky obchodníků a zbytečným utrácením. Divné? To je ale Hlavatý.

Jeho podnikatelským krédem je starat se o lidi (které potřebuje k tomu, aby šlapala firma, samozřejmě). A metodou práce jít příkladem.

Jinými slovy: Jiří Hlavatý je úspěšný, schopný, zajištěný člověk a z této pozice vstupoval do politiky. Nemá problémy s dotacemi, ani s minulostí v StB, nevyrostl v Agrofertu. Jeho životní příběh je originál jako on sám. Dělá chyby a někdy si neví rady.

V rozhovoru s Jindřichem Šídlem na Seznamu před volbami vysvětloval, že se svými lidmi ve firmě musí být spoluhráč, nikoli protihráč. Protože souhra přináší mnohem lepší výsledky než nařizování. A taky řekl, že by hlasoval pro vydání Andreje Babiše, pokud bude policie pokračovat v jeho stíhání kvůli Čapímu hnízdu.

Když se dnes člověk rozhlédne po nové Poslanecké sněmovně, uvidí v ní řadu zajímavých osobností, ale taky hodně stranických ovcí a lidí s mentalitou, která jim nebrání obléknout si do hlavního sálu maskáčové kalhoty.

Proto je právě dnes dobře, že chybující a oprávněně kritizovaný, ale taky moudrý a originální Jiří Hlavatý v politice zůstane. Kritika sem, chvála tam – opravdový účet mu zase vystaví voliči: první kolo doplňovacích voleb v Hlavatého trutnovském obvodě je 5. a 6. ledna. Na Tři krále uvidíme.