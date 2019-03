Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Leschtina: Lidovci pošilhávají po ODS

Zatím dost divoká představa. Pokud by ale přece jen vznikla koalice ODS/KDU–ČSL, mohla by se v případě příznivého voličského efektu stát zatím nejvýraznější odpovědí na politickou hegemonii Andreje Babiše (ANO).

Úspěšné spojenectví těchto dvou programově v mnohém blízkých stran ale předpokládá dvě věci: Že slábnoucí lidovci přirozeně dospějí k poznání, že už nemají co ztratit. A ODS se skutečně stane tím, čím se v poslední době zatím spíš zdá být. Tedy obrozující se a postupně sílící stranou.

CVVM: hnutí ANO má dál víc než ODS a Piráti dohromady, volit by šlo 64 procent lidí Číst článek

Co se týče hlasů, které může KDU–ČSL v budoucnu posbírat ve volbách do Poslanecké sněmovny, vypadá to spíš katastroficky. Již delší dobu živoří na pětiprocentní hranici parlamentní smrti. Přitom naděje na nový přírůstek voličů se rozplývá s tím, jak sílí konkurence.

Hlasy odsálo ANO i Piráti

Tenčí se lidovecká zásobárna hlasů od důchodců a starších chudších občanů, které odsál Andrej Babiš, a to jak od KDU–ČSL, tak hlavně od sociálních demokratů. Přičemž nový boj o tyto hlasy nejspíše proběhne mezi vládními silami hnutí ANO a ČSSD, čemuž budou lidovci spíš bezmocně přihlížet.

A pokud lidovci v počátcích předsednictví Pavla Bělobrádka přitáhli i jistý počet mladších voličů, včetně začínajících rodin, tak v těchto vodách teď spolehlivě rejdí Piráti.

Co tedy zbývá lidovcům? Křesťanské silně konzervativní jádro a snad i část voličů ze zemědělského venkova zejména na Moravě. Což není právě zdroj příštího rozmachu. Ale mohlo by to přinést pár doplňkových procent, aby se koalice ODS/KDU–ČSL stala silou, kterou by musel Andrej Babiš brát vážně. A která dosud na naší politické scéně chybí.

Langer se vrací. Co dobrého může pro ODS udělat? Dát od ní ruce pryč Číst článek

Zatím nejchladněji reagoval na možnost spolupráce s ODS třetí z kandidátů na šéfa lidovců Marian Jurečka. Namítl, že stranu reprezentuje i Václav Klaus mladší, který se - jak Jurečka pravil - „v mnoha ohledech nepotkává s hodnotovou politikou KDU–ČSL.“

Vypuzením Klause juniora ze strany ale padá jedna z podstatných překážek možného sbližování. A přírůstek lidoveckých voličů by mohl alespoň částečně nahradit úbytek hlasů, které občanští demokraté ztratí ve zřejmě již nevyhnutelném střetu s rodinným politickým klanem Klausů.

Lidovci ale zatím nemohou sázet na důslednou očistu ODS, která jen tak tak utekla hrobníkovi z lopaty. Teprve se ukáže, jak hluboce je v ní zakořeněn duch jejího zakladatele a posléze ničitele Václava Klause, jehož potomek zřejmě hodlal pokračovat v destruktivním díle.

Střet se silami krajní pravice, které se asi pokusí sešikovat pod svými křídly Václav Klaus a syn, teprve ukáže, jak silné jsou v ODS síly pravicového populismu a vypjatého nacionalismu. Zda aktuální volební slogan ODS „Jsme srdcem Evropy“ je jen dalším chytákem na voliče, nebo odpovídá skutečnému názorovému posunu uvnitř partaje.

Pokud ale vede občanské demokraty do eurovoleb Jan Zahradil, někdejší tvůrce antiněmecké volební kampaně z roku 2002, nevypadá to, že Klausovým pohrobkům v ODS je odzvoněno. A tak pro lidovce může teď být ODS zajímavá především tím, co se z ní vlastně vyklube.