Americký exprezident Donald Trump má zatím velký náskok před ostatními kandidáty v republikánských primárkách. Poslední televizní debaty se dokonce ani nezúčastnil, přičemž se potenciálním soupeřům vysmíval, že soutěží jen o to, kdo by mohl být jeho viceprezidentem. Komentář Praha 16:30 31. srpna 2023

Trump též tvrdí, že podle průzkumů, jejichž původ ovšem neupřesnil, by porazil v prezidentských volbách i demokrata Joea Bidena. Nejnovější průzkumy, které jsou na rozdíl od těch, na něž se odvolává Trump, veřejnosti známy, ale naznačují, že Trumpova cesta k prezidentství bude velmi složitá, ne-li nemožná.

Jiří Pehe: Z průzkumů veřejného mínění se vynořují pro Trumpa špatné zprávy

Americká i světová média se samozřejmě věnují kupříkladu skutečnosti, že Trump dokázal od voličů vybrat miliony dolarů poté, co byl v souvislosti s obviněními proti němu ve státě Georgia pořízen jeho oficiální policejní fotoportrét. Zdánlivě to potvrzuje Trumpova slova, že každé nové obvinění proti němu jen zvyšuje jeho popularitu, protože voliči vnímají dosavadní žaloby na něj jako účelové.

Jenže tak jednoduché to není. S tím, jak soudci postupně oznamují, kdy začnou jednotlivá soudní řízení, ukazuje se, že Trump stráví v příštím roce spoustu času v soudních síních, a nebude tudíž mít skoro žádný čas na volební kampaň. Jeho výdaje za právníky dosahují astronomických částek, takže skoro veškeré peníze, které získal po pořízení policejní fotky, utratí právě za advokátní služby.

Oslabování základny

Nepříjemnou zprávou pro exprezidenta též je, že se proti němu pomalu ale jistě zvedá odpor v Republikánské straně.

Zatímco v televizní debatě republikánských kandidátů se proti Trumpovi odvážil jasně vymezit v podstatě jen guvernér státu New Jersey Chris Christie, už o několik dní později někteří politici a právní experti spojení s Republikánskou stranou přišli s tvrzením, že Trump by měl být diskvalifikován jako kandidát na základě 14. dodatku americké ústavy, která zakazuje kandidaturu těm, kdo se pokusili o rebelii nebo povstání proti americké ústavě.

Opravdu špatné zprávy pro Trumpa ale přinesl nejnovější průzkum z dílny časopisu Politico a agentury Ipsos. Navzdory tomu, že většina republikánských voličů nadále věří Trumpovu ujišťování, že je jen oběti politického honu, 61 procent amerických voličů si myslí, že by měl být souzen ještě před prezidentskými volbami v roce 2024.

Většina Američanů si také myslí, že v případech, v nichž bude souzen, je vinen. I když v jeho nevinu věří nadále 64 procent republikánských voličů, 88 procent voličů Demokratické strany a 53 procent nezávislých voličů si myslí, že je vinen. To je pro Trumpa špatná zpráva pro samotné prezidentské volby, pokud bude Republikánskou stranou nakonec nominován.

Z průzkumu též vyplývá, že zhruba třetina těch voličů, kteří Trumpa zatím podporují, by se od něj odklonila, pokud by byl v jednom z případů, v nichž čelí obžalobě, uznán vinným. Skoro třetina voličů také tvrdí, že obviněním proti Trumpovi ne zcela rozumějí, což by se ovšem mohlo změnit, až média začnou detailně rozebírat po začátku soudních procesů jednotlivá obvinění.

Polovina americké veřejnosti si myslí, že Trump by měl jít do vězení, pokud bude usvědčen v soudním procesu, který se týká jeho role v událostech ze 6. ledna 2021. A téměř 60 procent Američanů nesdílí tvrzení republikánských politiků, že žaloby proti němu se odehrávají v politické režii demokratů, pod taktovkou prezidenta Bidena a ministra spravedlnosti Merricka Garlanda.

Z průzkumu též vyplynulo, že většina respondentů vidí Trumpa více negativně než ostatní postavy v žalobách proti němu. Jak speciální vyšetřovatel Jack Smith, tak ministr spravedlnosti Garland vycházejí z průzkumů lépe, což komplikuje Trumpovy snahy vykreslovat se jako oběť politických procesů.

Nejhorším zjištěním pro Trumpa je ovšem postupné oslabování základny těch, kteří mu věří. Pokud se proti němu jasně vymezí další čelní republikáni, mohou jeho šance na znovuzvolení začít rychle vadnout.

Autor působí na New York University Prague