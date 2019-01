Prezident republiky se nenechá ovlivnit ničím. Dokonce ani rozhodnutím soudu. Dál si vede svou. Platí to o neochotě Miloše Zemana jmenovat Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta profesory. Byť by to podle pravomocného verdiktu měl učinit, podpis pod jmenovací dekrety nepřipojil a ani se k tomu nechystá. Komentář Praha 7:05 16. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fyzik Ivan Ošťádal (vlevo) a umělecký historik Jiří Fajt | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Jeho počínání podle všeho opět přezkoumají soudy. Je velmi pravděpodobné, že znovu dospějí k závěru, že by zmiňovaným docentům neměl bránit v jejich snaze stát se profesory. To však bude asi tak všechno, čeho se dočkáme.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Miloše Zemana nedonutí jmenovat profesory ani soud

Miloše Zemana ke jmenování soud stejně nedonutí. Nedá se očekávat, že by ignorování soudních rozhodnutí vybudilo potřebnou většinu poslanců a senátorů k podání žaloby na hlavu státu pro hrubé porušení ústavy.

Zkrátka Ivan Ošťádal a Jiří Fajt si na své tituly budou muset počkat. Utěšovat se mohou tím, že ne nekonečně dlouhou dobu. Nejpozději od března 2023 by pod jmenovacími dekrety měl přibýt požadovaný podpis hlavy státu.

Ti, co se dotkli prezidentova ega

Miloš Zeman už potřetí za sebou prezidentem zvolen být nemůže. Jeho nástupce nemá důvod profesuru zmiňovaných pánů odmítat. Prošli totiž řádným procesem, tak jak to předepisuje zákon. Odborné hodnotící komise, vědecké rady příslušných vysokých škol a ministerstvo školství neshledaly nic, co by jim bránilo v tom, stát se profesory.

Pochopitelně sebelepší předpisy nemohou zařídit, aby podle nich postupovala hlava státu. Jak ukazuje přístup Miloše Zemana, nedokážou to vynutit ani soudy, které řeší spory týkající se rozdílného výkladu zákonů.

Byť dávají jasně najevo, že by hlava státu neměla posuzovat kvalitu jednotlivých uchazečů, Miloš Zeman to u některých z nich činí. Používá přitom argumenty, které nemohou při konfrontaci s realitou obstát.

Z podpisu, který má formálně završit proces jmenování profesorů, se tak stala poměrně účinná zbraň. S ní si může prezident republiky vyřizovat různé účty. Jednak s akademickou obcí, jejíž většina mu není příznivě nakloněna. Jednak s jednotlivci, kteří se nějakým způsobem negativně dotkli prezidentova ega.

Může se proti tomu protestovat. Lze se kvůli tomu soudit. To je však zhruba všechno, co se s tím dá dělat. Záleží především na vůli prezidenta. Miloš Zeman to ví a podle toho se ke smůle pánů Ošťádala a Fajta chová.