Po stopě čínského bambusu

„Udělám všechno, co budu moci, aby se bývalý prezident už nikdy nedostal do blízkosti Oválné pracovny. Viděli jsme nebezpečí, jaké jeho jazyk způsobuje.“ To neřekla médiím v americkém Kongresu žádná levicová demokratka, natožpak třeba novinářka republikány nenáviděných novin takzvaného hlavního proudu. Řekla to hrdá pravicová politička z konzervativního Wyomingu Liz Cheneyová.

