Padesát let v politice je padesát let v politice. Když je máte na tachometru, je to jako černý pás v karate: nic vás nepřekvapí. Bývalý viceprezident Joseph Robinette Biden ml., lépe známý jako Joe, takový černý pásek má. Přesto je jeho vzestup od pátečního suverénního vítězství v demokratických primárkách v Jižní Karolině až po vítězné tažení během superúterý největší a nejdramatičtější zvrat, jaký jsme dosud v moderní americké politice viděli.

Bidenův comeback zacloumal nejen s jeho socialistickým sokem Berniem Sandersem, ale také se všemi pozorovateli. Před týdnem se Biden zdál být připraven k politickému pohřbu. Takto zvrátit volby se nepodařilo ani Billu Clintonovi.

Tomáš Klvaňa: Biden zastavil Sandersův nástup v hollywoodském stylu za minutu dvanáct

Ten skončil v roce 1992 druhý v New Hampshire – a to byl úspěch po právě provaleném skandálu. Následně ale odtamtud nastartoval tažení do Bílého domu.

Tehdy v newhampshirském Doveru slíbil voličům, že při nich bude stát tak dlouho, „než chcípne poslední pes“. Projev psaly samy dějiny jako příklad nevídaného comebacku. Jenže tento týden se učebnice přepisovaly.

Pomoc republikánů

„Neříkají tomu superúterý jen tak pro nic za nic,“ křičel v Los Angeles šťastný, ochraptělý Biden.

Ten zastavil Sandersův nástup v hollywoodském stylu za minutu dvanáct. Zachránili ho konzervativněji ladění černošští demokrati na jihu, běloši s vysokoškolským vzděláním nad 40 let a zejména ve Virginii, kterou vyhrál Biden o třicet procent, umírnění republikáni, kteří mají plné zuby prezidenta Donalda Trumpa.

Ta poslední skupina si v Bílém domě dovede představit Bidena, u kterého je hlavní kvalitou slušnost. S radikálem Sandersem, který slibuje sociální programy za mnohonásobek hodnoty celé americké ekonomiky, by měla velký problém.

Především se však demokraté poučili z republikánského fiaska v roce 2016. Tehdy se rozumní a zkušení politici bili mezi sebou tak dlouho, až nakonec vyhrál Trump, kterého si do poslední chvíle nikdo nevšímal.

Stranu ovládl formou jakéhosi nepřátelského převzetí a udělal z ní kult osobnosti, který nemá s moderní politickou stranou nic společného. Něco podobného, i když ne úplně stejného, hrozilo demokratům při případném vítězství Sanderse.

Trumpův vyzyvatel?

Má tedy Biden nominaci v kapse? Ještě ne. I když je nyní v pozici favorita. Víc napoví následující dva týdny, kdy jsou na programu tak důležité státy jako Michigan, Ohio, Georgia, Arizona, Illinois a Florida.

Patnáctého března se koná další prezidentská debata, při které s největší pravděpodobností uvidíme už jen oba pány v přímém souboji. A jak známo, Biden je mizerný řečník a debatér. V každém případě má za sebou celý demokratický mainstream a konečně také peníze, které mu dosud chyběly. Podporuje ho miliardář Mike Bloomberg, který ze souboje o nominaci sám odstoupil. V druhé půlce března bude situace mnohem jasnější.

