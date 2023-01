Komentátoři poukazovali na to, že se u Bidena začíná nepříznivě projevovat vysoký věk. V Demokratické straně se dokonce začalo otevřeně mluvit o jeho možných nástupcích. Zmiňována byla viceprezidentka Kamala Harrisová, ministr dopravy Pete Buttigieg nebo kalifornský guvernér Gavin Newsom.

Jiří Pehe: Nad prezidentskou kandidaturou Joea Bidena v roce 2024 se vznášejí otázky

Jenže na podzim se ekonomická situace ve Spojených státech začala v důsledku poklesu míry inflace a cen pohonných hmot zlepšovat. Bylo zřejmé, že reformní zákony spojené s velkými finančními injekcemi, prosazené Bidenem, začínají mít pozitivní efekt.

Navíc v podzimních volbách do Kongresu republikáni sice získali těsnou většinu ve Sněmovně reprezentantů, ale demokraté překvapivě udrželi Senát. Důležitá byla i skutečnost, že v boji o křesla v Kongresu a pozice guvernérů několika států americké Unie neuspěli kandidáti, které podpořil Donald Trump.

Biden ve světle těchto relativních úspěchů začal naznačovat, že se o znovuzvolení ucházet bude, a to i navzdory skutečnosti, že v prosinci bylo zveřejněno několik průzkumů, z nichž vyplynulo, že velká většina americké veřejnosti si nepřeje, aby znovu kandidovali Trump nebo Biden.

V prestižním průzkumu CBNC se v případě Bidena proti jeho další kandidatuře vyslovilo až 70 procent respondentů, mezi nimi 57 procent voličů jeho Demokratické strany.

To vše ještě před tím, než se v Bidenově bývalé kanceláři a v jeho domě našly tajné dokumenty. Nešlo a nejde sice o kauzu souměřitelnou se zabavením tajných dokumentů v domě Trumpa na Floridě během domovní prohlídky provedené FBI poté, co Trump opakovaně odmítal tajné dokumenty vydat s tím, že patří jemu.

Biden je ve své kanceláři a domě evidentně jen zapomněl a okamžitě souhlasil s jejich převedením do národního archivu.

Přesto je skandálem politicky oslaben. Příliš mu nepomůže ani skutečnost, že se tajné dokumenty nyní našly i v domě Trumpova viceprezidenta Mikea Pence.

Mají nad čím přemýšlet

V Demokratické straně se tak opět začínají množit úvahy, zda by měl Biden znovu kandidovat. Ten naznačuje, že svoji kandidaturu oznámí po přednesení projevu o stavu Unie 7. února. Mezitím se ale už vynořil první možný soupeř v Demokratické straně, když kandidaturu nevyloučil konzervativní demokrat Joe Manchin.

Bývalý ministr práce v administrativě Billa Clintona Robert Reich publikoval před několika dny text v deníku The Guardian, v němž se otázkou Bidenovy kandidatury v roce 2024 kriticky zabývá. Odpovídá se na pět otázek.

Na otázku, zda Biden zatím jako prezident uspěl, odpovídá jednoznačně ano. Míní také, že neexistuje zjevná politická slabina, která by měla Bidenovi bránit v kandidatuře, pokud bude sám chtít. Odpověď na otázku, zda se mohou ještě vynořit demokratičtí kandidáti, kteří by mohli v relativně krátkém čase, který zbývá do voleb, uspět, nechává otevřenou.

Vážné pochybnosti pak vyslovuje v odpovědi na otázku, zda ve světle svého vysokého věku bude Biden schopen porazit Trumpa nebo jiného prezidentského kandidáta republikánů. A záporně odpovídá na otázku, zda by byl Biden schopným lídrem Spojených států, až mu bude ještě o několik let více. Biden a jeho strana mají nad čím přemýšlet.

