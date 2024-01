Pomsta, nebo nic. Po roce přešlapování čeká USA nechtěná repríza

Američané moc nemusí ani Joea Bidena, ani Donalda Trumpa. Jen se to nesmí ani v jedné z jejich stran říkat moc nahlas. Jak demokraté, tak republikáni mají za sebou rok, kdy se o to někteří snažili. Ale neúspěšně. Komentář Washington 17:30 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentští kandidáti Donald Trump a Joe Biden se ve čtvrtek zúčastní poslední předvolební debaty | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz/Profimedia/Reuters

U demokratů to bylo jen tak zlehounka. Několik alternativních kandidátů se objevilo, ale strana je nejvíce, co to šlo, vystrčila do ústraní. Nešlo ale jenom o politicky relativně okrajové kandidáty. Ke konci roku se přidal i kongresman Dean Phillips z Minnesoty.

Pravděpodobně tímto krokem jenom ukončil svou politickou kariéru. Když jste demokrat, musíte prostě podporovat Bidena, ať už si o jeho šancích myslíte cokoliv, jinak vám to stranické vedení spočítá.

U republikánů vykrystalizovala také hrstka kandidátů. Nejprve rádoby uhlazenější verze Trumpa v podobě floridského guvernéra Rona DeSantise. V létě se někteří trumpovští buřiči chvilkově zamilovali do podnikatele Viveka Ramaswamyho.

Nejaktuálněji vystoupala lehce v průzkumech bývalá jihokarolínská guvernérka Nikki Haleyová. Dle předpovědí se jí možná podaří lehce překvapit v několika primárkových státech. Není ale příliš pravděpodobné, že by se jí podařilo výrazně podemlít Trumpův drtivý náskok.

Bidenova bezpříznakovost

Američané tak i nadále směřují k opakování minulých voleb. Znovu se utká Trump a Biden. O vyčpělosti těchto možností svědčí i to, že jim bude podle všeho ubírat hlasy nezvykle velké množství nezávislých kandidátů a kandidátů menších stran. Ti mají takřka nulové šance, aby se sami probojovali do Bílého domu, ale přelíváním hlasů nerozhodnutých voličů mohou i tak výrazně ovlivnit výsledek.

Drobnou humornou ilustrací stavu americké politiky je průzkum, který vyšel na sklonku roku. Vypracovala ho společnost J.L. Partners pro britský bulvární deník Daily Mail a je spíš pro pobavení. Dotázaní v průzkumu mimo jiné uváděli, jaká slova si spojují s předpokládanými kandidáty.

U Trumpa se nejčastěji objevovala slova jako „pomsta“, „síla“, „ekonomika“ a „diktátorství“. Běžnější kandidát by se něčím takovým asi nechlubil. Ne tak Trump. Bývalý prezident si výstup z průzkumu hrdě nasdílel na svou sociální síť TruthSocial.

Asi si říkáte, jak to v tomto průzkumu vypadalo s Bidenem. To je možná ještě komičtější – respektive z pohledu demokratů spíše děsivější. S Bidenem si drtivá většina dotázaných spojuje slovo „nic“. Je sice pravdou, že právě podobná bezpříznakovost Bidenovi paradoxně pomohla při minulých volbách uprostřed pandemie. Tentokrát ho ale bude spíše tahat ke dnu.

Celou nepřívětivou situaci nejlépe glosoval republikánský guvernér státu New Hampshire, Chris Sununu. Podle toho prezidentské volby roku 2024 vyhraje ta strana, která se dřív zbaví svého aktuálního předpokládaného kandidáta. Je to hezká úvaha.

Nevypadá to ale, že by se ani jedna ze stran byla schopná k něčemu takovému odhodlat – republikánům na to schází síla, demokratům odvaha. Čeká nás tak unavená repríza a po té přijde buďto pomsta, nebo nic.

