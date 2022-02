Biden na summitu EU v Praze je dobrý nápad, ale v cestě stojí překážky

Česká vláda by na začátku svého předsednictví Evropské unie v červenci ráda zorganizovala v Praze unijní summit, kterého by se zúčastnil americký prezident Joe Biden. Podle různých zpráv už čeští diplomaté oslovili americkou stranu, přičemž se snaží využít skutečnosti, že se Biden bude na konci června účastnit summitu Severoatlantické aliance v Madridu. Komentář Praha 6:30 13. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

V případě úspěchu této iniciativy by naše země zahájila svoje předsednictví ve velkém stylu. Případná účast Bidena na summitu EU v Praze by totiž nebyla jen ceremoniální záležitostí, která by na čas upoutala pozornost k Praze, ale důležitým krokem k stmelení poněkud rozklíženého západního společenství.

Těžiště zahraniční politiky Spojených států se v posledních letech přesunulo směrem k Číně, kterou považují za hlavního ekonomického a bezpečnostního konkurenta. To se jistě nezmění, ale nemělo by se to dít na úkor transatlantických vazeb.

Biden se už pokusil napravit v euro-amerických vztazích ty největší škody, které v nich napáchal jeho předchůdce Donald Trump. Vloni podnikl do Evropy dvě cesty, ale Západ i nadále působí poněkud rozklíženým dojmem.

Český prezident jako překážka

K jistému sjednocení sice nyní přispívá agresivní ruská politika na hranicích s Ukrajinou a skutečným testem západní jednoty by byla případná ruská vojenská invaze na území Ukrajiny, ale případná účast Bidena na summitu EU v Praze by po jeho účasti na summitu NATO ukázala, že Spojené státy a Evropa chtějí dál úzce spolupracovat nejen ve vojenské oblasti.

Česká republika nemá pro své předsednictví EU zatím žádné velké téma. Její minulá politika v oblasti migrační politiky, kterou chce učinit jedním z hlavních témat francouzského předsednictví EU prezident Emmanuel Macron, ji už dopředu činí na tomto poli nevěrohodnou. Skeptické postoje české politické scény k evropskému zelenému údělu jen těžko umožní naší zemi, aby byla lídrem v této oblasti.

A naše země bohužel nebude mít silnou váhu ani v případných snahách o jakékoliv reformy EU, které se týkají ekonomiky a evropské integrace. Česká republika není členem eurozóny. A o tom, čím by EU měla do budoucna být, má jen mlhavé představy.

Pokus obnovit pošramocenou transatlantickou spolupráci by tedy byl možná pro české předsednictví tou nejslibnější kartou. Jenže i zde existují překážky.

Tou hlavní je český prezident. Ty tam jsou doby, kdy prezident Václav Havel mohl do Prahy úspěšně zvát jakékoliv světové lídry. Na Hradě nyní dosluhuje prezident se spíše protizápadními postoji, který se v mnoha ohledech chová jako hlásná trouba ruských a čínských zájmů.

Přitom Miloš Zeman by musel hrát při případné návštěvě svého amerického prezidentského protějšku mnohem více než ceremoniální roli. Otázkou je, zda by Biden chtěl být spojován s politikem, který se před několika lety hrdě označoval za českého Trumpa a který spojenecké svazky se Západem zatím spíše oslaboval, než posiloval.

Iniciativa, která by pro naše předsednictví EU mohla být hned na jeho začátku nemalým úspěchem, tedy možná ztroskotá. Současná vláda stejně jako ta předešlá si za to ale mohou do jisté míry samy. Prezidenta, který jde dlouhodobě proti bytostným zájmům české zahraniční politiky, nedokázaly nikdy odkázat do patřičných mezí, o možném odvolání z funkce ani nemluvě.

Autor působí na New York University Prague