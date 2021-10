Bidenova zahraniční politika podle Cimrmanova pravidla

Není to tak dávno, co se tolik Evropanů nemohlo dočkat, až v Bílém domě Donalda Trumpa nahradí Joe Biden. Pokud by znali dílo Járy Cimrmana, včas by si uvědomili, že po fázi očekávání nevyhnutelně následuje fáze zklamání.

