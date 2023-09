Když měli nedávno ve Vietnamu uvést americký film Barbie, úřady premiéru zrušily. Důvodem nebyly narušené vztahy se Spojenými státy, ale s Čínou. V takové atmosféře dorazil do Vietnamu americký prezident Joe Biden. Komentář Hanoj (Vietnam) 16:30 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden na návštěvě Vietnamu, po jeho levici vietnamský prezident Vo Van Thuong | Foto: Evan Vucci | Zdroj: ČTK / AP

Problém spočíval v tom, že ve filmu se na chvíli objeví mapa, která podle Hanoje přisuzuje Číně vietnamské území v oblasti Jihočínského moře. Tak, jak rostou ambice Číny v této oblasti, narůstá i nervozita menších zemí, a to bez ohledu na zdánlivou ideologickou spřízněnost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Fingerland: Joe Biden na námluvách ve Vietnamu

Pekingská politika tak postupně shání dohromady tak rozdílné státy, jako je Japonsko, Indie, Tchaj-wan – anebo Vietnam, stále formálně komunistickou diktaturou. Nejparadoxnější je samozřejmě skutečnost, že se Vietnam ocitá na jedné lodi s Američany. Válka ve Vietnamu jejich vztahy nadlouho poznamenala, ale jak vidno, ne navždy.

Nové rozdání karet

Oba státy pojí dva zájmy, neutralizace čínského vlivu a obchod. Ve skutečnosti spolu obojí dost souvisí. Američané mají zájem na tom ve Vietnamu vydělávat, jako investoři i jako výrobci. Vietnam si například objednal desítky dopravních letadel Boeing.

Jenže USA také chtějí oslabit závislost na téměř monopolních dodávkách některého zboží z Číny. Týká se to polovodičů, vzácných zemin nebo výroby baterií. Ve Vietnamu, držiteli velkých zásob zmíněných minerálů, který má navíc velkou výrobní kapacitu, se už chystá výroba čipů i baterií, právě za americké asistence. Ostatně v těchto dnech pobývá ve Vietnamu, stomilionové zemi s rozsáhlým trhem, i česká podnikatelská delegace.

Biden si namlouvá Indii – kvůli Číně Číst článek

Nezávislost na dodavatelských řetězcích mířících z Číny nebo do Číny je pro oba státy klíčovým prvkem jejich bezpečnosti, Vietnam navíc zaznamenal odchod mnoha západních investorů z Číny a snaží se zachytit co největší část tohoto proudu u sebe. S větším úspěchem než například Indie.

Mluví se také o tom, že by si Vietnamci mohli koupit třeba i americké stíhačky F-16 a systémy protivzdušné obrany. Je to spekulace, ale staví to jejich vztahy na novou úroveň.

Američané chápou svůj střet s Pekingem jako soupeření o spojenectví zemí v oblasti, přičemž Biden zdůraznil, že Amerika „nikam nepřichází“, je prý přece „také pacifickým státem“. S jednotlivými zeměmi oblasti pěstují tradiční vztahy, ale nyní také navazují nové, obvykle s těmi, které mají větší důvod obávat se čínského přátelství více než spojenectví se Spojenými státy.

Složitá hra

Celá situace je ovšem velmi spletitá, Amerika i Vietnam jsou si vědomy toho, že potřebují s Čínou vycházet, ale současně také její vliv zadržovat či zatlačovat, vyvážit to není jednoduché. Například Vietnam nyní uzavřel s USA dohodu o „komplexním strategickém partnerství“, jakou má nejen s rivaly Číny, jako je Indie, Rusko nebo Jižní Korea, ale také se samotnou Čínou – a nyní rovněž i Amerikou.

Cesta k impeachementu Bidena? Šéf Sněmovny reprezentantů nařídil vyšetřování pro ústavní žalobu Číst článek

Biden zas opakovaně zdůraznil, že toto nemá být začátek studené války mezi Washingtonem a Pekingem, a v Indii na zasedání zemí G20, odkud dorazil, prý měl přátelský rozhovor s čínským premiérem. Komunikace tedy neustále běží.

V souvislosti s popsanou situací se mluví o takzvané Thukydidově pasti. Do té mohou spadnout dvě velmoci, jedna stávající a druhá rostoucí, jejichž soupeření skončí otevřeným konfliktem. Do toho by se nechtěl zamíchat ani Vietnam.

Celá věc má s přihlédnutím k Bidenově osobní historii zajímavý rys. Současný prezident patří ke generaci Američanů, které válka ve Vietnamu hodně poznamenala. Buďto proto, že v ní bojovali, nebo proto, že proti ní protestovali. Mladý ambiciózní právník a pak politik Joseph Biden nepatřil k žádné z těchto skupin. Není jisté, jak to jeho námluvy v Hanoji ovlivnilo.

Autor je komentátor Českého rozhlasu