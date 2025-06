Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh zákona, který výslovně zakazuje fyzické tresty a jiné ponižující zacházení s dětmi. Tento krok představuje významný posun v ochraně práv dětí a přibližuje Česko k ostatním členským státům Unie, které už zákaz v legislativě mají. Změny byly přijaty s širokou podporou napříč politickým spektrem a jsou výsledkem dlouhodobého úsilí odborníků, nevládních organizací a dalších zainteresovaných stran. Komentář Praha 6:29 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Schválený zákon výslovně zakazuje fyzické tresty a jiné ponižující zacházení s dětmi | Zdroj: Profimedia

Největší respekt si ale v kontextu těchto změn a jejich prosazování zaslouží současná zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Apolena Rychlíková: Jsme na cestě k zásadnímu zákonu, který může zlepšit životy všech dětí

To ona se trvale bije za práva dětí, která až do jejího nástupu do funkce zůstávala ostudně opomíjena. Na děti se u nás totiž mnohdy nenahlíží jako na „plnohodnotné lidi“. Nyní zákon postupuje do Senátu.

První byli Švédové

Česko a Slovensko byly dosud mezi posledními zeměmi v EU, které neměly zákonný zákaz fyzických trestů dětí. Jako první je zakázalo Švédsko, a to už v roce 1979.

Tento průlomový krok byl výsledkem dlouhodobé veřejné debaty a rostoucího společenského konsensu, podle kterého nejsou tělesné tresty v souladu s právy dítěte. Zákaz byl podpořený širokou informační kampaní a reformou rodinného práva, přičemž důraz se kladl na osvětu, podporu rodičovských kompetencí a prevenci, ne na kriminalizaci rodičů.

Švédsko se tak stalo vzorem pro další země, které se v následujících dekádách vydaly podobnou cestou. V následujících letech tak začal zákon o zákazu fyzických trestů platit ve většině zemí Evropy.

K březnu 2025 zakázalo 68 států na světě fyzické tresty dětí ve všech prostředích – tedy doma, ve školách, v náhradní péči i v rámci soudních trestů. Alespoň tak to uvádí údaje, které vychází z aktuální zprávy organizace End Corporal Punishment, která sleduje legislativní vývoj v této oblasti.

Je to důležitý krok

Česko se nyní, možná a s velkým zpožděním, zařadí mezi tyto země. Je to o to důležitější, že v minulosti se významní političtí činitelé o násilí na dětech vyjadřovali skandálně.

Stačí si jen vzpomenout na legendární rozhovor ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pro Aktuálně. Jurečka tehdy uvedl, že pohlavek dítěti může vymezit hranice a nechce ho rodičům zakazovat.

Fyzické násilí navíc používají jako „výchovný prostředek“ dvě třetiny českých rodičů a sami přitom fackování a bití ani nepovažují za fyzický trest. Násilí v rodině pak zažije každé desáté dítě.

To dokládá, jak akceptované a normalizované násilí na dětech v Česku je. I proto je nutné tento typ chování legislativně vymezit a zakázat ho. A to se nyní může stát.

Pokud se tak stane, šlo by to bez nadsázky považovat za jednu ze stěžejních věcí, které by se v tomto volebním období podařilo prosadit. A především: Za jeden ze zákonů, který má skutečně potenciál něco změnit k lepšímu pro spoustu lidí, mezi které možná konečně začneme řadit i děti.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found