Proč Juan Carlos I. utíká zadními vrátky španělského královského paláce

Nyní z vlasti odchází. Či spíše utíká zadními vrátky královského paláce. S ostudou a hrozbou vyšetřování kvůli praní špinavých peněz a daňovým únikům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Leony Šmelcové

Odchod oznámil dopisem, který začátkem týdne poslal svému synovi, nynějšímu králi Filipovi VI. „Vaše veličenstvo, drahý Filipe,“ začíná psaní, v němž se dvaaosmdesátiletý aristokrat loučí se zemí, ze které jeho rodina prchla během občanské války ve třicátých letech a jejíž vlády se ujal roce 1975 po pádu frankistického režimu.

„Jsa přesvědčen, že tak nejlépe posloužím Španělům, institucím i Tobě coby králi, informuji o svém uváženém rozhodnutí vystěhovat se ze Španělska,“ pokračuje bývalý panovník, aniž by zmínil, kde se hodlá usadit.

Španělsko prý opustil záhy po odeslání dopisu, který Filip podle médií přijal „s vděčností a respektem“. Není divu. Zprávy, které se v poslední době objevují v souvislosti s „emeritním“ králem, v paláci na klidu nepřidají.

Panamské společnosti

Jeho strasti začaly před dvěma lety. Tehdy švýcarská policie objevila záznamy o dvou nadacích se švýcarskými bankovními účty. První z nich, nadace Lucum se sídlem v Panamě, byla vedena přímo na jméno Juana Carlose.

Bývalý španělský král Juan Carlos I. podezřelý z finančního skandálu se stěhuje ze Španělska Číst článek

Druhou společnost spravoval jeho vzdálený bratranec a sloužila především k financování soukromých letů panovníka a jeho dlouholeté přítelkyně Corinny Larsenové.

Mimochodem právě jedna z takových cest se králi, který zemi vládl skoro 40 let, stala osudovou. Byla to jeho slavná výprava na slony do Botswany v roce 2012. Tedy v době, kdy Španělsko drtila ekonomická krize.

Luxusní výstřelek, o němž se veřejnost nikdy neměla dozvědět, kdyby se král neporanil a neskončil v nemocnici, nakonec značně přispěl k jeho abdikaci o dva roky později.

Podezřelé peníze

Švýcaři každopádně zjistili, že v létě 2008 na zmíněná konta přibylo 100 milionů dolarů. Jen pár dnů poté Juan Carlos podepsal významnou dohodu o spolupráci mezi Rijádem a Madridem.

Nyní se řeší, zda peníze nesouvisí se zakázkou na výstavbu železnice v Saúdské Arábii, kterou získala skupina španělských firem, a nešlo tak o úplatek pro několik lidí, včetně Juana Carlose.

Král údajně značnou sumu ulil na účet Larsenové, aby peníze zatajil před úřady. Když tyto informace zjara prosákly, Filip VI. se okamžitě vzdal budoucího otcova dědictví a odebral mu i roční apanáž.

Nedávno se o případ začal zajímat i Nejvyšší soud ve Španělsku. Zjišťuje, zda Juan Carlos prováděl nějaké finanční machinace i po abdikaci, tedy v době, kdy už byl bez imunity. Zda Španělé svého bývalého krále nakonec obviní, se teprve ukáže, potrestaný je však zatím hlavně jeho syn. Napravit pokřivenou reputaci královské rodiny nebude mít snadné.

Autorka je publicistka