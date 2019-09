Údajně politicky nekorektní sluníčkář Justin Trudeau

Jako první vrcholný politik začal chodit v čele průvodu gayů. Zasloužil se o legalizaci marihuany. Usiluje o genderovou rovnoprávnost a o toleranci a trpělivost s jinak sexuálně orientovanými.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Ivana Šterna

V době, kdy vrcholila uprchlická krize, a evropští politici se do krve hádali, poslal na Blízký Východ letadla, aby přivezla několik set syrských uprchlíků. Osobně je chodil na letiště vítat. Přesto právě on zásluhou sluníčkářských souputníků uvízl v pasti politické korektnosti.

Jakýsi investigativec na něho vyhrabal, že před dvaceti lety se na karnevalu, pořádaném v duchu arabské noci, objevil v převleku Aladina. Celý se navíc načernil. Nejen investigativec, ale celá řada sluníčkářů ho označili za rasistu.

Jejich hrdinou, jak uvedl pro rozhlasovou stanici Komersant ruský publicista Dmitri Drize, je přece člověk bezpohlavní, bez barvy kůže, bezvěrec a bez etnického původu. Bílý, který se černí, je nutně rasistou.

Škvoreckého odpověď

Je zvláštní, že právě lidé, mající se za avantgardu, klidně sáhnou k pojmosloví 19. století. Sami by měli jako první vědět, že rasa je vědecký nesmysl, mnohokrát vyvrácený naukou o dědičnosti.

S rasou nakládá překvapivě opatrně nesluníčkář a zakladatel pravicové belgické strany Destexhův seznam, senátor Alain Destexhe. Postěžoval si, že „bílým se stále více zakazuje, aby se převlékali za černé, a přitom vzrůstá počet filmů a seriálů, které bílým čtou levity a dělají si z nich dobrý den.“

S trochou do mlýna přišel i šéfredaktor nedělního vydání listu Die Welt Johannes Boie. Ironicky se dotázal, zda se náhodou Trudeau v mládí nepřevlékal proto, že cvičil na pozdější roli toho nejkorektnějšího předsedy vlády všech dob. A obvinil ho tak z politického pokrytectví.

Škoda jen, že už není na živu spisovatel Josef Škvorecký. Kanadě zůstal věrný i po roce 1989. Byla to jeho nová vlídná a přátelská vlast. A býval by uměl dát tentokrát sluníčkářům ráznou odpověď.

Možná je dobře, že se Josef Škvorecký toho nedožil. Určitě by se nezdržel. A určitě by oplátkou za to i na něho někdo vyhrabal, že se na kterémsi dětském karnevalu převlékl do postavy krajně politicky nekorektní.

Autor je publicista