Málokterý otec dokáže vypustit své politické dítě do světa a stoicky snášet jeho dospívání a zralý věk. Vidí všechny chybné kroky, omyly, slepé uličky, nevhodné partnery a osekávání základních ideových kamenů. Buď zatne zuby a nechá ratolest svému osudu, nebo ji nemilosrdně kritizuje, či dokonce zavrhne. Komentář Praha 6:29 3. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek (TOP 09) | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Václav Klaus se už dávno odstřihnul od Občanské demokratické strany, na které dnes neshledává nic pravicového, kapitalistického, národního a vůbec zmínky hodného.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Kalouskova kritika netrefila terč

Miloš Zeman si založil protestní stranu, která se sice do Sněmovny nedostala, ale ubrala ČSSD klíčová procenta, takže jejímu šéfovi Jiřímu Paroubkovi (dnes kandiduje za ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie) uzavřela hlavní vchod do Strakovy akademie.

Primitivně holčičí způsob

Čerstvě tu pak máme Miroslava Kalouska (TOP 09), který se vyjádřil na síti X takto: „Dopustil jsem se zásadní chyby, že jsem opomněl do stanov TOP 09 napsat právo zakladatele ji zase rozpustit, když opustí všechny zbytky ideových priorit a obyčejné hrdosti a důstojnosti“.

Spouštěčem jeho rozhořčení byl způsob, jakým se topka zbavila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová její odchod zdůvodnila neschopností prodat svou práci, komunikovat s veřejností a přesvědčit ji o pozitivních výsledcích své mise.

Langšádlová rezignovala noblesně, samozřejmě ji to mrzelo, ale odmítla se v tom šťourat a dál bude vykonávat mandát poslankyně a věnovat se tomu, co bylo vždy její doménou, tedy boji s dezinformacemi a migrační problematice.

Ministryně pro vědu a výzkum Langšádlová končí. ‚Neměla jsem lajky,‘ vysvětluje svůj odchod Číst článek

Kalousek míní, že způsob, „jakým ji Pekarová Adamová navezla do předem prohrané bitvy, je ,hnusný, neférový a primitivně holčičí‘“. Těžko soudit, co přesně měl na mysli. V rámci pětikoaliční dohody vznikly tři vládní posty, které jsou nepochybně zbytné: pro vědu, výzkum a inovace, pro legislativu a pro evropské záležitosti.

Zbytné ministerské posty

Tyto oblasti by hravě zvládl tým lidí pod premiérem, ministrem spravedlnosti a průmyslu.

Nedošlo k tomu proto, že bylo nutné uspokojit TOP 09, Piráty a STAN ministerskými křesly. Helenu Langšádlovou a Michala Šalomouna (za Piráty) při vší úctě nezná po 2,5 letech vládnutí téměř nikdo.

Martina Dvořáka (STAN) zviditelnil Andrej Babiš (ANO), který ho nazval nulou a parazitem. Pan Evropa se zdravě naštval a chopil se příležitosti. Začal asertivně vystupovat v médiích, ustanovil pozici zmocněnce pro euro, což kvůli odporu kolegů z trojbloku Spolu trvalo jen týden, ovšem vzbudilo to velký ohlas.

Pekarová Adamová: Koalice Spolu pomáhá všem, slučování ale nechystáme. Můžeme porazit ANO Číst článek

Možná byl vynucený odchod Heleny Langšádlové poněkud drsný a vůči ní nespravedlivý, ale z politického hlediska byl pochopitelný.

Neviditelný ministr nemá pro stranu v předvolebním období žádnou přidanou hodnotu. To musí vědět i Miroslav Kalousek. Z jeho kritiky tudíž čiší zhrzenost poté, co ho vedení TOP 09 v čele s Markétou Pekarovou Adamovou odmítlo zařadit na kandidátku do Evropského parlamentu.

Pokud jde něco šéfce topky vyčítat, tak právě tento manévr. Kalousek v Praze je pro ni i Spolu daleko větší nebezpečí než Kalousek v Bruselu.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku