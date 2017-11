Kalouskova věcně správná utopie

Na prvý pohled to je srozumitelné a vlastně i jednoduché: nepřejí-li si „zbylé“ strany bůhvíjak dlouhé období menšinové vlády s požehnáním prezidenta pod taktovkou hnutí ANO a bez důvěry sněmovny, pak tomu lze snadno zabránit nezvolením předsedy dolní parlamentní komory. A tedy jejím neustavením. Komentář Praha 7:47 1. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman na setkání s Andrejem Babišem | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Technicky vzato jde o řešení čisté a zřejmě i jediné. Miroslav Kalousek, vpravující se do nové role šéfa poslaneckého klubu TOP 09, v níž se bude nepochybně čile pohybovat, má nesporně pravdu. Jenomže ta k realizaci jeho návrhu bude těžko stačit.

Jednak by se musely takřečené „demokratické strany“, tedy vedle TOP 09 také ČSSD, ODS, lidovci i STAN spojit - třebaže jen jednorázově - s dalšími subjekty. A do toho se leckomu nebude chtít.

Stejně jako se zase SPD Tomia Okamury, ani Piráti nepohrnou do širokého antibabišovského, ale vlastně i antizemanovského bloku. A komunisté krátce po Babišově slibu zvýšených důchodů už dokonce dali najevo, že by menšinovou vládu mohli tolerovat. I když jejich patnáct mandátů by hnutí ANO nestačilo a stejně by bylo třeba sehnat odněkud ještě další hlasy.

Zlí obstrukčníci

A pak za druhé – Kalouskův nápad je chtěj nechtěj obstrukční a šlo by o obstrukci zatím nevyzkoušenou, o blokování sněmovny po řádných volbách. To jsme tu doposud neměli a značné části veřejnosti by se nejspíš zdálo, že k tak krajnímu, takřka revolučnímu prostředku domácí politická situace není zralá a měla by se hledat méně konfliktnější cesta.

Přičemž za ty „špatné“ by byly asi považovány strany obstrukci provádějící. A už by se zapomnělo, že především Andrej Babiš ani ne týden po volbách zcela ztratil trpělivost a místo dalšího kola přesvědčování a hledání programových průniků a kompromisů ohlásil jako jedinou možnou variantu menšinovou vládu.

Prezidentův sentiment

V čemž ho okamžitě podpořil prezident, neboť mu to připomíná jeho hvězdné období mezi lety 1998 až 2002, kdy sám vedl menšinový kabinet. A ten si ovšem mohl dělat absolutně, co chtěl. Neboť opoziční ODS Václava Klause se Zemanovou ČSSD uzavřela nemravnou dohodu, podle níž dostala různé zajímavé pozice za to, že žádný krok ministerského kabinetu po celé čtyři roky nezpochybní.

Něco podobného se nyní pokouší upéct i Andrej Babiš. A může se mu to i povést. Ale také nemusí. I bez užití Kalouskova návrhu. Věcně korektního, ale prakticky asi utopického.