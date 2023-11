Přináší nová slovenská vláda namísto klidu vyřizování účtů?

Všechny cesty vedou do Prahy, můžou si říkat noví slovenští ministři, kteří pár týdnů po svém jmenování postupně přijíždějí na své první zahraniční cesty do České republiky. Po šéfovi diplomacie Juraji Blanárovi navštívil Prahu také slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Ten si, stejně jako o několik dní dřív šéf diplomacie, pochvaloval mimořádnou srdečnost vzájemných česko-slovenských vztahů a výbornou spolupráci. Komentář Praha/Bratislava 16:48 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr vnitra Šutaj Eštok dokonce v Praze uvedl, že je velkým fanouškem Evropské unie, protože problémy nelegální migrace se musí řešit právě na evropské úrovni. To je ovšem pouze polovina pravdy.

Reálně hrozí, že nová slovenská vláda bude bránit evropskému řešení v podobě azylové dohody z letošního léta. To předpokládá buď přebírání uprchlíků od států, které čelí nejvíc migračnímu tlaku nebo možnost se z toho vykoupit. Obojí nová slovenská vláda odmítá.

Ministr Šutaj Eštok se také vymezil vůči předchozí slovenské vládě, která podle něj chtěla mít Slovensko jako bezpečnou zemi pro nelegální migranty a převaděče. V tomto smyslu se politika Slovenska změnila o 180 stupňů, uvedl ministr.

Ani v Praze se ale nevyhnul otázkám, které se týkají domácího dění. Radikální a rychlé změny v policii, které po svém nástupu do funkce začal dělat, vyvolávají nejasnosti. A to až do té míry, že liberální opoziční strana Sloboda a solidarita na novopečeného ministra vnitra podala trestní oznámení kvůli zneužití pravomocí veřejného činitele.

Ministr Šutaj Eštok totiž postavil mimo službu policisty, kteří čelí obvinění ze zaujatosti. Tito vyšetřovatelé se zabývali případy, které se měly týkat korupčního jednání a souviset se stranou Smer staronového premiéra Roberta Fica.

Ministr postavil mimo funkci také policejního viceprezidenta Branka Kišše, když zrušil funkce viceprezidentů. Podle nejnovějšího rozhodnutí soudu v Bratislavě bylo ministrovo opatření nezákonné a Branko Kišš se může vrátit do práce.

Na větší klid to nevypadá

Ke změnám na ministerstvu vnitra se vyjádřila i prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní některé změny vyvolávají pochybnosti a připomenula, že politici před volbami slibovali, že se nebudou mstít.

Právě politici, kteří jsou dnes u moci, totiž slibovali uklidnění atmosféry ve společnosti. Zdůrazňovala to často i strana Hlas, za kterou je dnes ministr Šutaj Eštok ve funkci.

Namísto toho se nyní mluví o válce v policii, o vyřizování účtů, popřípadě o čistkách nebo šíření strachu. Zatím to na větší klid v zemi nevypadá.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu