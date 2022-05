Slovenskou vládu paralyzuje spor mezi ministrem financí a ministrem hospodářství

Když bylo na Slovensku krátce po posledních parlamentních volbách a rodila se současná vládní koalice, ozývali se už tehdy skeptici, kteří nevěřili, že spojení čtyř různých politických subjektů vydrží celé volební období. Čas ukázal, že měli v něčem pravdu. Fungování slovenské vlády od začátku naráží na živelnost Igora Matoviče, šéfa nejsilnějšího koaličního hnutí OĽANO. Komentář Bratislava / Praha 18:30 22. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr financí Igor Matovič | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zatímco ve volbách dosáhl velkého osobního úspěchu, když se prokroužkoval z posledního místa kandidátky, jeho důvěryhodnost od té doby poklesla a je v současné době na 11 procentech.

Dalo by se říct, že bez ohledu na to, jaký úřad Matovič zrovna zastává, tak cokoli udělá, vyvolá u ostatních minimálně pochybnosti, pokud ne hned koaliční krizi.

Tak tomu bylo už před rokem na jaře, když tehdy ještě jako premiér na vlastní pěst objednal ruskou vakcínu Sputnik a narazil s tím do koaliční zdi. Vláda se mu začala rozpadat a koalici zachránil až tím, že ustoupil stranou. V rámci rekonstrukce vlády přenechal místo premiéra uhlazenějšímu Eduardu Hegerovi a on sám převzal vedení ministerstva financí.

Už tenkrát byl jeho hlavním protivníkem ve vládě ministr hospodářství a předseda liberální strany SaS Richard Sulík. Byl to konflikt mezi dvěma politiky, kterým nikdy nebyl cizí populismus, kteří se ale zároveň už léta znají a vzájemně potýkají. Matovič kdysi začínal se svým hnutím obyčejných lidí na kandidátce Sulíkovy strany a záhy po zvolení z klubu spolu se svými souputníky odešel.

Fico jako hrozba

Od chvíle, co se Matovič spolu se Sulíkem ocitli před dvěma lety ve společné vládě, se začali přít o tvrdost covidových opatření i výši podpor podnikatelům. Teď mají oba nový spor, který se týká Matovičem zavedených protiinflačních opatření.

Konkrétně to znamená balíček pro rodiny – zvýšení dětských přídavků, daňový bonus na dítě a takzvané kroužkovné, tedy podporu služeb pro děti. Sulíkova strana to považuje za příliš drahé a má také pochybnosti o tom, z jakých zdrojů bude hrazen. Konzervativní a prorodinné kruhy na Slovensku jásají, že pokud by Matovičovy návrhy prošly, zařadilo by se Slovensko na stejnou úroveň jako sousední Maďarsko a Polsko, případně jako Francie.

Matovič prezentoval své návrhy jako obvykle chaoticky a příliš se nezdržoval tím, aby pro ně předem získal podporu v koalici. Takže Sulíkovi lidé se teď mohou cítit uraženi. Reálně ale moc možností, jak tomu zabránit, nemají. Pokud by to zablokovali, byla by to zřejmě poslední rána současné koalici a výsledkem by byly předčasné volby.

Čili úplně stejná situace jako před jedenácti lety, kdy SaS odmítla schválit euroval na záchranu eurozóny a vláda tehdejší premiérky Ivety Radičové musela odstoupit. Byly nové volby, které vyhrál Robert Fico. On i jeho lidé se pevně drželi moci následujících osm let, a pokud jde o klientelismus a korupci, Slovensko se z tohoto období dodnes ještě neprobralo.

I teď hrozí, že by nové volby vyhrál Fico nebo jeho jemnější verze v podobě Petra Pellegriniho. Jsou to neradostné vyhlídky. Jestli skutečně nastanou, mají v rukou právě Matovič se Sulíkem.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu