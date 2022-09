Nekonečný seriál, který už nechce nikdo na Slovensku sledovat, pokračuje

Koaliční krize na Slovensku stále nemá řešení. Ani dva měsíce od chvíle, kdy byla vydána ultimativní prohlášení a nejnověji rezignoval ministr hospodářství Richard Sulík, není jasné, jak spor mezi dvěma koaličními subjekty, stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), skončí. Komentář Praha / Bratislava 6:29 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (uprostřed), šéf parlamentu Boris Kollár (vlevo) a premiér Eduard Heger (vpravo) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Právě Sulík, předseda strany SaS, na začátku léta vyzval k odchodu ministra financí a šéfa hnutí OĽANO Igora Matoviče, když vypověděl koaliční smlouvu. Vyčetl mu nekoncepční a chaotické působení v politice s tím, že jakákoli spolupráce s ním je komplikovaná, a proto v budoucnu už nereálná.

Matovič měl odejít z vlády do konce srpna. Těsně před vypršením lhůty zveřejnilo Matovičovo hnutí deset podmínek, které musí být splněny, aby jejich šéf skutečně kabinet opustil. Po dvou měsících od vypovězení koaliční smlouvy, kdy měl vnější pozorovatel pocit, že se nic neděje, to je přece jen nějaký drobný posun.

OĽANO tím poprvé připustilo, že Matovičův odchod možný je. Sulík ale vzkázal, že pokud Matovič neodstoupí, nemůže být o splnění deseti podmínek ani řeč.

Vznikl tak začarovaný kruh, který není možný nikde prolomit a dopracovat se k nějakému řešení. Sám Matovič, kolem kterého se všechno děje, byl na dovolené ve Španělsku a svá prohlášení vydával na facebooku. Zatímco probíhala intenzivní jednání na nejvyšší úrovni, ten, koho se celý problém týká, pobýval v zahraničí.

Na celou situaci konečně zareagovala dosud zdrženlivá prezidentka Zuzana Čaputová. Spor označila za nekonečný seriál, který už nechce nikdo sledovat. Sešla se s premiérem a šéfem parlamentu. Premiéra Eduarda Hegera vyzvala, aby se konečně celý spor ukončil.

Odchodem Sulíkovy strany z koalice by současná slovenská vláda mohla fungovat pouze jako vláda menšinová. Je otázkou, jak dlouho by jí to vydrželo a jestli by časem Slovensku nehrozily předčasné volby. V nich by podle dosavadních průzkumů vyhrála současná opozice vedená levicově-populistickými expremiéry Petrem Pellegrinim a Robertem Ficem.

U nich existuje riziko, že by se mohli pokusit změnit prozápadní kurz země. Jeho neměnnost je nyní ve složitých časech války na Ukrajině velmi důležitý, nejenom pro Slovensko samotné, ale pro celou Evropskou unii. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho dezinformátoři dokáží využít ve svůj prospěch každou slabost.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu