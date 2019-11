Vánoční dárek pro Roberta Fica. Od slovenské opozice

Dohodli jsme se, že se nedohodneme. Tak by se dala ve stručnosti shrnout jednání, která v posledních dnech a týdnech probíhala mezi slovenskými opozičními stranami. Jejich původním cílem bylo sjednotit demokratické síly a porazit v nejbližších parlamentních volbách stranu Smer. Komentář Praha 6:29 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda strany Za lidi a exprezident Andrej Kiska, předseda neparlametního hnutí KDH Alojz Hlina, předseda strany Progresívní Slovensko - Spolu Michal Truban a programový lídr téhož uskupení Miroslav Beblavý (zleva doprava) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Stále ještě nejsilnější politické uskupení na Slovensku vládne s přestávkou od roku 2006 a je spojeno především s osobností dlouholetého premiéra Roberta Fica. V poslední době ale zároveň také vycházejí na povrch nejrůznější aféry kriminální povahy, které s touto érou souvisí.

Teď ale nebude žádná dohoda na vzniku opoziční koalice, která měla dostat název Blok změny. Strana Za ľudí bývalého prezidenta Andreje Kisky, liberální strana Sloboda a Solidarita a středolevá koalice Progresivní Slovensko/Spolu nedokázaly najít společnou řeč.

Znovu se tak potvrdily dřívější předsudky, že slovenská demokratická opozice je dlouhodobě rozhádaná a jednotlivé strany nedokážou překročit svůj stín. Ficův Smer nemohl dostat od svých vyzyvatelů lepší dárek k Vánocům než právě tento.

Promarněná příležitost

Jeho stratégové teď mohou vládní stranu prezentovat jako symbol stability a profesionality a úplně zapomenout na jména jako Marian Kočner, Monika Jankovská nebo Martin Glváč. Tedy na symboly těsného propojení politiky a nekalého byznysu na Slovensku.

Že se děje okolo integrace slovenské opozice něco podivného a že to všechno nakonec může skončit krachem a blamáží, se už rýsovalo delší dobu. Naznačovaly to komplikace okolo uzavření paktu o neútočení.

Za normálních okolností by to byla pouze formalita. Ale především Kiskova strana a dosavadní nejsilnější uskupení protismerovského tábora, koalice Progresivní Slovensko/ Spolu, dohodu, že se budou chovat slušně, nebyly schopny podepsat. Teď se to jenom potvrdilo.

Nabízí se otázka, kdo za to může? Tady panuje mezi opozičními stranami – až na jednu výjimku – vzácná shoda. Na jejich nedohodě prý má lví podíl bývalý prezident Andrej Kiska, který prosazoval takzvanou šestikoalici.

Ta by měla smysl tehdy, pokud by součet preferencí koaličních subjektů byl vyšší než preference jednotlivých stran, vysvětlil sám Kiska. Proto trval na vytvoření širšího spojenectví, které zahrnovalo i slovenské křesťanské demokraty a hnutí OĽaNO. Tyto strany to ale odmítly.

Teď půjdou všichni raději samostatně. Krach jednání o předvolební koalici slovenských demokratických sil je promarněná příležitost nejenom pro opozici, ale hlavně pro Slovensko. Pořád asi není na Slovensku ještě tak špatně, aby to politické strany přinutilo překročit svůj stín a spojit síly ve prospěch země.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu