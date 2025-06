Kampaň za hranou, ale programy nikde

Ještě před pár týdny to vypadalo, že o příštím složení Sněmovny může rozhodnout situace na ukrajinském bojišti. Vláda Petra Fialy (ODS) byla v tomto směru velmi naléhavá. Dokázala nejen své voliče přesvědčit, že Evropanům včetně Čechů nemůže být jedno, zda si Vladimir Putin uloupne kus cizího území a projde mu to bez odporu. Komentář Praha 6:29 27. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a předseda vlády Petr Fiala (ODS) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli bitcoinové aféře | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

I hnutí ANO pochopilo, že v tomto ohledu nemá smysl stavět se na zadní a blokovat koaliční návrhy, které upravovaly pobyt válečných uprchlíků nebo zvyšovaly výdaje na obranu či vylepšovaly podmínky profesionálních vojáků.

Předvolební atmosféru pak také ovlivnil Donald Trump se svým chaotickým způsobem vládnutí, cla necla, válka neválka, útok neútok. I na to musely špičky tuzemské politiky reagovat.

Horší to bylo pro Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamuru (SPD), kteří se dříve netajili obdivem k červené kšiltovce.

Svět, nebo peněženka

Nebylo tedy jisté, zda se finální klání bude odehrávat na této linii, či v klasické debatě o tom, co za poslední roky zdražilo a kdo za to může. To by bylo pro babišovce výhodné, neboť ceny stoupaly skoro u všech služeb a zboží. Nejvíc u energií a potravin, tedy věcí, bez nichž se žádný člověk neobejde.

Reálné mzdy sice klopotně začaly v tomto roce růst, ale v porovnání s ostatními státy Evropské unie je to pořád bída. Bydlení je tak drahé, že se stává vážným zádrhelem demografického vývoje v České republice.

Šéf hnutí ANO a jeho první zástupce Karel Havlíček buď zcela populisticky, nebo s náznaky odborné argumentace slibují lidem, že to vyřeší. Že zatnou tipec černé a šedé ekonomice, oživí daňovou Kobru, zavedou moderní EET, budou lépe vybírat berně a mohutně investovat.

Nic z toho ovšem očekávaný bilion do rozpočtu nepřinese, což lidé zjistí nejpozději do roka od nástupu vlády ANO do Strakovy akademie. Pokud k němu dojde.

26:37 Hnízdo, bitcoin, Turek. Voliči preference nezmění, výzvy k odstoupení Babiše jsou folklor, tvrdí Šabata Číst článek

Bitcoinová aféra Pavla Blažka, nejasná role Zbyňka Stanjury a stážistické postavení Petra Fialy (všichni ODS) sice nabily Andreji Babišovi ostrými, avšak ty vynulovala kauza Čapí hnízdo. Jakkoli je to jiná opera, může mít dalekosáhlé důsledky.

Padne-li konečný odsuzující verdikt do voleb, prezident Petr Pavel Babiše premiérem nejmenuje. Nestane-li se tak, bude to nad ANO viset jako Damoklův meč. Neboť až se bude opětovně hlasovat o Babišově vydání, poslanci SPD budou mít v rukou trumfové eso.

Suchar Špidla

Otevřená karetní hra vnáší do kampaně nové tóny. Po programových prioritách nikdo ani nevzdechne.

Koalice Spolu vyrukovala s plakáty, kde si nebere servítky. Adam Vojtěch coby cynik, který si nic nedělá z mrtvých během pandemie, Karel Havlíček jako vítač Rosatomu a Richard Brabec s purpurovou Bečvou. Takto nastavená laťka přinese jen tuny hnoje a bezobsažného napadání.

Mnohem účinnější by bylo, kdyby Petr Fiala trval po špidlovsku na tom, aby Andrej Babiš detailně popsal, kde na své sliby chce vzít peníze, nebo komu je vytáhne z kapsy, aby republiku na desítky let dopředu fatálně nezadlužil.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku