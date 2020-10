Splavnění Odry do České republiky dává smysl

Musím se rovnou přiznat. Nejsem v otázce vodních kanálů, lodí a dopravy po řekách úplně objektivní. Jet lodí po řece je jedna z nejkrásnějších věcí, co znám a co jsem ve svém životě zažil. A ani nemusím stát u kormidla, i když i to má něco do sebe. Komentář Praha 6:24 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řeka Odra na česko-polské hranici v Bohumíně | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Doba budování vodních kanálů nás téměř minula, její vrchol byl před rozšířením železnice a západní Evropa je jimi doslova protkaná. Samozřejmě mám rád i říční přírodu, jsem rád, že je v Labi zase vidět na dno a dá se v něm i koupat. Ale jsem přesvědčen, že lodě a příroda mohou existovat spolu tak, jak jsem to na mnoha místech vyspělé západní Evropy zažil a viděl.

Lodní doprava navíc je a zřejmě zůstane nejvíce ekologickým způsobem dopravy. A to, že jsme ji v naší zemi pod ekologickými hesly téměř zlikvidovali, je prostě špatně. Je to špatně, protože o to víc musí po dálnicích jezdit kamionů, o to horší je průchodnost našich železnic, kde potom mají osobní vlaky zbytečná zpoždění.

Přes svoji přiznanou neobjektivitu si proto troufám tvrdit, že splavnit Odru z Polska do Ostravy má smysl. A že je dobře, že česká vláda se dohodla s vládou polskou na tom, že splavní posledních pár desítek kilometrů nesplavné Odry, která ústí v Baltickém moři u Štětína. Bude to stát 15 miliard korun, pro někoho závratná částka, ale současně suma, která se utratí za 15 kilometrů dálnice. Nebo za méně než třetinu železničního tunelu mezi Prahou a Berounem.

Ostrava jako velký říční přístav

Odra byla přitom už za první republiky spolu s Labem a Dunajem naší spojnicí se světem. Tak důležitou, že jsme si vymohli právo na kus přístavu ve Štětíně. Komunisté, polští a čeští, se pak na Odru vykašlali. Přístav Praha s Varšavou vyměnila za horské louky a sen o našem přístavu u Baltu zmizel.

Teď, poté, co Poláci vytvořili mohutný polder, vlastně přehradu u Ratiboře, má tento sen znovu smysl a svoji logiku.

Možná kdyby se splavnění Odry netvářilo jako zahájení projektu Labe-Odra-Dunaj, který je opravdu na generace, lidé by to přijali lépe, než to podle reakce na sociálních sítích udělali. Ostrava jako velký říční přístav je mnohem hezčí představa, než její současná podoba. A těžní věže nahrazené lodními jeřáby mi prostě přijdou nejen poetičtější, ale i smysluplnější.

Proto bych prosil všechny, kteří si z pondělního rozhodnutí české vlády dělají často velmi jízlivé šprýmy, aby se povznesli i nad to, že něco takového prosazuje tak kontroverzní postava, jako je dnes prezident Miloš Zeman. A zamysleli se a znovu svůj postoj a pohled zvážili. A až povolí koronavirové sevření, na nějaký lodní kanál na západ od nás se dojeli podívat. Třeba pak změní názor.

Autor je komentátor Deníku.