Karel Barták: Na Aljašce Evropané nebudou, ale půjde o jejich budoucnost
Je zajisté dobře, že Spojené státy budou konečně napřímo jednat s Ruskem o ukončení ukrajinského konfliktu. Problém je ale v tom, že se aljašská schůzka mezi prezidenty Trumpem a Putinem uskuteční pravděpodobně bez přítomnosti ukrajinského Volodymyra Zelenského. Bude to tedy klasické „o nás bez nás“. A zatímco Zelenského účast je v tuto chvíli nadále ještě jaksi přetřásána, ta evropská se zdá být předem vyloučena.
Pokud se Trump a Putin budou bavit o jakýchkoli ztrátách ukrajinského území ve prospěch Ruska – jako podmínky pro klid zbraní – je předem jasné, že Ukrajinci takové ujednání odmítnou. Trump pak bude moct svést neúspěch svého mírového úsilím právě na ně.
A co pak evropské země? Postaví se také proti a slíbí dál podporovat bojující Ukrajinu ekonomicky i vojensky? Nebo, jako v případě sporu kolem amerických cel, nakonec stáhnou krovky a přijmou americký diktát jako „menší zlo“?
Evropa Trumpovi jen podlézá
Od té doby, co se jasně ukázalo, že Trump stojí spíš na ruské než na ukrajinské straně, se ho Evropané snaží přesvědčit, aby změnil názor. Podlézají mu, vychvalují ho a podbízejí se, akceptují pro sebe nepříznivá asymetrická řešení.
Viděli jsme to na summitu NATO v Haagu, viděli jsme to na golfovém hřišti ve Skotsku – hlavní je neztratit americkou podporu, zachovat stávající stav věcí, který je přitom v Trumpově hlavě podle všeho už dávno pryč.
Podle listu The Wall Street Journal je Putin ochoten přistoupit na příměří za podmínky, že mu Ukrajina umožní se zmocnit celé Doněcké a Luhanské oblasti, výměnou za to, že se Rusové stáhnou z okupované části Chersonské oblasti, případně Sumské oblasti.
Znamenalo by to odevzdat Rusku území, která nebylo ani schopnost dosud vojensky dobýt, a zejména pak opevněnou linii ukrajinské obrany na úrovni měst Slovjansk a Kramatorsk.
Nový Mnichov?
„Východ Ukrajiny by pak bylo mnohem obtížnější bránit. Nabízí se jasně paralela s Mnichovskou dohodou roku 1938,“ napsal v listu analytik Jurij Trofimov.
Evropané pořád ještě doufají, že se Trump zlobí víc na Putina než na Zelenského – vývoj událostí tomu ale nenasvědčuje. Žádné americké sankce proti Rusku zavedené nebyly, ačkoli lhůta pro zastavení bojů marně uplynula.
Unie nadále hlásá, že udělá pro Ukrajinu vše, co je nezbytné – a to tak dlouho, jak to bude potřeba. Ministři zahraničí sedmadvacítky to v pondělí opět potvrdili, stejně jako lídři klíčových zemí EU v sobotu.
Jenže evropské sankce sabotuje Maďarsko a Slovensko. Evropský zbrojní průmysl zatím nevyrábí dost, aby uspokojil ukrajinské potřeby. A Evropa není schopna nahradit Ameriku, pokud jde o zpravodajské informace a strategická aktiva. To vše nahrává škarohlídům v EU, kteří budou navrhovat, aby se Evropa podřídila případnému americko-ruskému diktátu.
Musíme se pochlapit
Podle bruselského think-tanku Brueghel a Kielského Institutu pro světovou ekonomiku by k nahrazení amerického angažmá stačilo, aby sedmadvacítka uvolnila pro potřeby ukrajinské obrany dodatečných 0,12 procenta svého HDP.
Tytéž zdroje poukazují na to, že by pro Evropany nemělo být těžké nakoupit od Američanů pro Ukrajinu i zbraně, které jim chybí.
Není tedy vyloučeno, že po aljašské schůzce bude Evropa postavena před faustovské dilema. Pokud si Trump s Putinem plácnou, měli by evropští lídři vědět, že teď už je opravdu iluzorní sázet na ruskou spolehlivost a americkou ochranu.
Tedy že bezpečnost Ukrajiny a Evropy spočívá jedině a pouze v jejich vzájemné těsné spolupráci. V odstřižení od Ameriky a v odstrašení Ruska. Na aljašském ujednání by pak nemuselo tolik záležet – víc by záleželo na tom, co si Evropané a Ukrajinci upečou sami mezi sebou.
Autor je komentátor Info.cz a bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu
