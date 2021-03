Karel Havlíček, další hvězda nepolitické politiky

Babišova vláda to má za pár, leč éra nepolitických politiků nekončí. Vicepremiér Karel Havlíček oznámil, že bude v říjnu kandidovat do sněmovny za hnutí ANO, ale jen coby nestraník. Zjevně nic nemění na slovech, že se za politika nepovažuje. A to přesto, že s výjimkou Andreje Babiše (ANO) těžko najdeme muže s větší politickou odpovědností.

Praha 19:19 30. března 2021