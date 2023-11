Toto společenské postavení ho činilo neobyčejně svobodným: Necítil se jako bohatý člověk, kterému patří obrovské majetky v Německu, Rakousku a v České republice, ale pouze jako správce rodinného majetku, který má za úkol ho předat v co nejlepším stavu další generaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karel Hvížďala: Odkaz Karla Schwarzenberga

A i politiku proto vnímal pouze jako službu, ať byl ministrem, poslancem či senátorem, stejně jako jeho otec, který byl historik a heraldik. Byl to také on, který byl autorem prohlášení historické šlechty ze září 1939 adresované prezidentu Háchovi, kde stálo: „Jádro tohoto stavu vždy patřilo k českému národu netoliko kulturně, nýbrž i krví a jazykem…“

Karel Schwarzenberg, který většinu života prožil na rodinných zámcích, vyrostl v dějinách. Znal své předky od roku 1172. Původně byli bezvýznamnými zemany ve Francku a jmenovali se ze Seinsheimu.

Za prvního významnějšího předka považoval Erkingera ze Schwarzenbergu. Ten se narodil roku 1362 a koupí zámku Schwarzenberg povznesl rodinu do stavu panského. A již on se poprvé objevil v Čechách ve službách krále Zikmunda. Jeho syn se sice z Čech vrátil do Francka, ale vzal si českou ženu rozenou z Kolovrat.

Noblesní služba, laskavost i nadhled. Osobnosti vzpomínají na politika Karla Schwarzenberga Číst článek

V Čechách se usadili trvale až v padesátých letech sedmnáctého století a byl to Jan Adolf, který povznesl rodinu do stavu knížecího.

Později víceméně náhodou zdědili ještě vévodství krumlovské, neboť vdova Eggenbergová, která vládla na Krumlově, byla rozená Schwarzenbergová. Její dědic byl synovec Adam František a ten postavil palác a starou oboru na Hluboké. Dominium tohoto rodu bylo v Čechách největší, ostatní vlastnili sotva polovinu.

Ale protože již první Schwarzenberg Jan Adolf nabádal své potomky, aby se učili česky, vyrostl i Karel Schwarzenberg bilingvně a později si k češtině a němčině přidal i angličtinu. A jak jsem již nedávno připomenul, pro šlechtu je nejdůležitější, zrovna tak jako pro sedláka, půda. Jeho vlastenectví má kořeny na Orlíku, kde trávil dětství.

Postarat se o sebe



S Karlem Schwarzenbergem jsme se znali od počátku roku 1989, kdy jsme spolu vedli rozhovor pro naši první knihu Knížecí život, která měla čtyři vydání. Později jsme ještě vydali Knížecí rozhovory a souborné vydání s názvem Knížecí kniha.

Zemřel Karel Schwarzenberg, bývalému ministru zahraničí a předsedovi TOP 09 bylo 85 let Číst článek

Zvláště v posledních letech jsme se vídali častěji, když už nemohl chodit, vozil jsem za ním návštěvy, a dokonce mi přišel i za tohoto stavu pogratulovat k mým osmdesátým narozeninám.

Často zdůrazňoval, cituji: „Odbourat závislost člověka na státu, to je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nejdůležitější úkol a předpoklad zdravě fungující společnosti. Je třeba dát možnost člověku, aby se samostatně vyvíjel.“ Tento citát jsem vybral z našich rozhovorů hlavně proto, že je velice aktuální.

„Ti, kdo občanům slibují, že za ně vyřeší všechny problémy, jsou jejich největšími nepřáteli a nabízejí lidem jen přijatelnější formu novodobého nevolnictví. Dobře fungující demokratická společnost byla a je vždy postavena na co nejsilnější vrstvě lidí, kteří dokáží se postarat sami o sebe, o svou rodinu, o své spolupracovníky a zaměstnance.“

Karel Schwarzenberg zemřel v sobotu 11. listopadu ve věku 85 let.

Autor je publicista