Mistr světa, pudlík a nešťastný ředitel

Pamatujeme ministry tak nenápadné, že se o nich takřka nevědělo. I když je pravda, že pokud jde o resort obrany, několik jeho šéfů na sebe upozornit dovedlo. Například Antonín Baudyš z prvé Klausovy vlády, když během jeho cesty do Švédska kdosi, možná sám ministr, později známý coby astrolog, prostřelil podlahu letadla. Komentář Praha 12:25 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Karla Šlechtová na Vítkově | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Z dnešního kabinetu v demisi se zase asi vůbec nejčastěji hovoří právě o ministryni obrany Karle Šlechtové. Na sociálních sítích populární od svého loňského absurdního počínání těsně před startem motocyklových závodů v Brně, když ještě byla šéfovou ministerstva pro místní rozvoj.

Šlechtová odvolala šéfa Vojenského výzkumného ústavu Šafáře, kterého kritizoval Babiš. Nesdělila ale důvody Číst článek

Novičovská motanice

A zatím Šlechtová nebudí pozornost kvůli předraženým nákupům nepotřebné vojenské techniky, jak bývalo na ministerstvu zvykem. I když záměr pořídit bez soutěže dvanáct vrtulníků se tomu lehce blíží. Ale například kvůli tomu, že vyměnila velitele armády, což je na členku vlády bez důvěry ještě víc než onen nákup helikoptér.

A čerstvě zase skrze náhlé odvolání ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. Na něhož se odkazoval ve všeobecně známém prohlášení o zdejší výrobě otravné látky Novičok prezident Miloš Zeman.

A Šafáře naopak kritizoval Andrej Babiš, ujištěný tajnými službami, že se podobné látky u nás toliko v minimálním množství testují, aby se zjistilo, jak se proti nim bránit, a tím zároveň hned likvidují, nikoli vyrábějí, jak totiž Šafář připustil. A prezident lehce upraveně do světa vypustil.

To ihned citovala Moskva, trvale popírající, že byli v Británii otráveni bývalý špion Skripal a jeho dcera Novičokem pocházejícím z Ruska. Ale paní Šlechtová v tomto případě zřejmě jen plnila čísi přání odstranit Šafáře z mezinárodní šlamastyky, o vysloveně její exces nejde.

Když ne Rossi, tak aspoň psisko

Ovšem bizarní obrázek svého psíka trůnícího nad ministerským, čili rovněž vlastně jejím věncem u symbolického hrobu neznámého vojína na Vítkově vyfotografovala a na instagram umístila sama paní ministryně. A postarala se tak o hurónský hit sociálních sítí.

Následná omluva za podivný vtípek na tom mnoho spravit nemůže. Laik se diví, odborník žasne. Jenomže znalci loňského dožadování selfíčka s devítinásobným mistrem světa Valentinem Rossim, který ji jako obtížný hmyz odhání ze startovní čáry, udiveni nejspíš nejsou.

Jen vrtí hlavami a věří, že je pravdivá fáma, podle níž Karla Šlechtová, ačkoli se ještě nedávno jevila jako horlivá spojenkyně pana prezidenta, v příští vládě sedět nemá a míří do diplomacie. Ale že by se to snad pokoušela zvrátit vstřícným odvoláním neobratného ředitele Šafáře, to už by byla čirá spekulace.

Fotka u vence stareho tyden pred oslavami vyroci samozrejme nebyla myslena zle. V kazdem pripade se omlouvam. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) May 14, 2018