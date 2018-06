Čekání na filmového Godota? Karlovy Vary začaly

A kdy jindy psát o filmech, které vznikly kolem roku 1968, když si právě letos připomínáme, že je to padesát let, co naše společnosti prožívala Pražské jaro i rozčarování v době invaze vojsk Varšavské smlouvy.

Československé snímky šedesátých let patří k těm, které se výrazně zapsaly také do dějin světového filmu. Říká se tomu „český filmový zázrak“, který se ovšem nezjevil jen tak zčistajasna.

Nálada zmiňovaného desetiletí k tomu vybízela. Vznikly jich desítky a většina z nich má stále co říct a lidé si je dodnes pamatují a chodí na ně do kina nebo se na ně dívají v televizi.

Zkuste si sami pro sebe vyjmenovat tři snímky z období nové vlny a určitě si rychle vzpomenete na víc než tři... A teď zkuste zaznamenat tři výrazné tituly, které vznikly například po roce 2008...

Složitější? Marná sláva. Český filmový zázrak se nekoná, i když po pádu totalitního režimu v listopadu roku 1989 to mohl ledaskdo očekávat. Umělcům už nic nebránilo svobodně se vyjadřovat, otevřely se hranice a tvůrci se mohli nechat ovlivňovat novými technologickými postupy v umění...

Nechci se přidávat do řady těch, kteří si stýskají, že nevznikají kvalitní české celovečerní snímky. Spíš přemýšlím, čím to je? Jako bych seděla v sále a spolu s ostatními diváky čekala na Godota a říkala si, zda je mé čekání marné, zbytečné a zda má ještě smysl.

Není už století filmu dávno za námi a nevstoupili jsme do století jiných uměleckých projevů?

Na druhé straně – festivalová přehlídka může nabídnout odpověď. O křišťálové globy soutěží desítky snímků z celého světa. Je mezi nimi i šest filmů českých autorů. Na projekcích se budou připomínat „zlatá šedesátá“, mluvit o současném stavu české i světové kinematografie, mezi renomovanými tvůrci se budou v sálech i ve festivalových kuloárech proplétat také studenti filmového umění či ti, co touží natočit film…. A z tvůrčí nálady něco vzejde.

Ostatně – doufám, že jste si vzpomněli alespoň na jeden dobrý český film, který po roce 2008 vznikl.