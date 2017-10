Karolína Plíšková: pomalu, ale stále dopředu

427, 228, 203, 159, 120, 67, 24, 11, 6 a 4. Řada, která může připomínat úlohu z matematické olympiády, je složena z žebříčkových umístění Karolíny Plíškové na konci jednotlivých let. Od roku 2008 až do letoška se neustále zlepšuje. Podobně jsou na tom ze špičkových tenistek současnosti už jen Svitolinová z Ukrajiny, Ostapenková z Lotyšska a Garciaová z Francie. Sloupek Praha 6:21 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Důležitá jsou hlavně poslední tři čísla Plíškové 11, 6 a 4, protože posuny mezi elitou jsou mnohem obtížnější, ke skoku nestačí jeden vydařený turnaj, ale nutná je dlouhodobá vyrovnanost a kvalita prokázaná ve velmi tvrdém konkurenčním prostředí. To všechno lounská rodačka poslední tři roky splňuje, a navíc si stále nechává prostor pro další možné zlepšení.

Pamatuji si, jak mi kdysi (už je to hezkých pár let) po jednom nešťastně prohraném utkání Karolína v nadsázce říkala, že si nemyslí, že kdyby si ke snídani dala vločky, ty mečboly by využila. Ale i stravování začala postupně dávat větší důležitost.

Když cítila, že má stále rezervy v pohybu, přestože se snaží, dostala se od jednoho kondičního ke dvěma, kteří se střídají, ale dodržují přitom stejný program. Takže tenistka nezažívá stereotyp a dokáže snášet i to, co pro ni nemusí být zrovna nejatraktivnější.

Ukázkovým příkladem postupného zlepšování byla fedcupová vystoupení české tenistky. Poprvé se jako náhradnice v týmu seznamovala s atmosférou v soutěži, v dalším roce dostala šanci být lídrem v utkání se slabšími soupeřkami, v následujícím období už byla oporou, která pravidelně získávala klíčové body v zápasech o tituly.

Velké akce bez obav

A učila se i na velkých turnajích. Na grandslamech jako dospělá dlouho nemohla prorazit, musela přijít na to, jak nakládat s volnými dny, jak se na velké akce připravovat. Teď už na ně nemusí cestovat s obavami.

Toto všechno tvoří velmi pevné základy, které dávají Karolíně Plíškové spoustu šancí bojovat o ty největší trofeje. Je jí teprve 25, hodně hráček vyhrálo poprvé grandslamový titul až kolem třicítky.

Svými vlastnostmi, tím jak je opatrnější a všechno si potřebuje pořádně osahat, má sice zatím blíž k tomu, aby byla dlouhodoběji světovou jedničkou (letos už jí 8 týdnů byla) než grandslamovou šampionkou. Na druhou stranu má i dost zbraní (je třeba opakovaně tenistkou s nejvyšším počtem es v sezóně) na to, aby i jeden ze čtyř největších turnajů sezony někdy vyhrála.

A když se to povede jednou, Karolína Plíšková už by jistě věděla, jak s takovým zážitkem dál naložit. ​