Kašel a selhávající hlas. Projev Mayové byla neskutečná jízda

Delegáti výroční konference Konzervativní strany se s kruhy pod očima vydali ve středu ráno zaplatit účet v jednom z manchesterských hotelů, aby mohli zaujmout místo v auditoriu a vyslechnout projev své partajní šéfky a ministerské předsedkyně. A byla to neskutečná „jízda". Jednoznačně po formální, nikoli obsahové stránce. Manchester 16:55 4. října 2017

Asi od třetiny ostře očekávaného poselství začal Therese Mayové selhávat hlas. U někoho, kdo den předem dá 26 (!) televizních rozhovorů (proč to někdo neohlídal?!), bych něco takového upřímně předpokládal. A to se naštěstí publikum, včetně seniorních ministrů v první řadě, zachovalo velmi empaticky a několika (nezaslouženými) dlouhými potlesky vstoje dalo Mayové šanci si pořádně odkašlat a pokračovat v projevu. Tedy po pravdě hlavní rival ministerské předsedkyně, tzn. Boris Johnson, musel být šéfkou resortu vnitra Amber Ruddovou jasně upozorněn, že má koukat vstát taky!

Ministr financí Philip Hammond posléze nešťastné premiérce podal jakousi cucavou pastilku, aby škrábání v krku trochu polevilo. Jak ministerská předsedkyně vtipně zdůraznila, šlo o výjimečný okamžik, kdy šéf státní pokladny dal někomu něco zadarmo. Záchvaty kašle a dlouhé úseky, kdy se premiérčin hlas přecházel ze sípání v šepot, dohnaly i odpůrce toryů k tomu, že i oni dávali na sociálních sítích Mayové najevo své sympatie.

Aby toho nebylo málo, z hlavního sloganu Konzervativní strany „Building a Country that works for everyone“, odpadlo za zády ministerské předsedkyně během projevu dosti důležité písmenko „F,“ které smysl sdělení poněkud posunulo. Písmenka následně (už po projevu) padala vesele dál a jak zachytil fotograf Reuters, konference končila pod heslem: „Buidng a Cntry tha orks or ryon…“ A zdatní angličtináři jistě odhalili, že ještě ani zdaleka nejhorší varianta, jak mohla věta bez několika písmen taky potenciálně vypadat…

Hlavně ale, ó hrůza, v průběhu proslovu přišel až k řečnickému pultíku nikým neobtěžován nenápadný chlapík (s konferenční akreditací na krku) a se slovy „tohle je od Borise“ předal Therese Mayové nechvalně proslulý formulář P45. Ten dostávají od svého zaměstnavatele lidé, jejichž pracovní poměr zanikl. Jak se ukázalo, na dokumentu bylo vyplněné jméno ministerské předsedkyně s dodatkem, že Theresa Mayová už není „ani silná, ani stabilní,“ jak se tvrdilo během kampaně před parlamentními volbami.

Na formuláři si rovněž asi tak půlka Spojeného království mohla přečíst poznámku „máme trochu strach z Jezzy“. Šlo o narážku na předsedu Labour Party Jeremyho Corbyna, jehož vzestup skutečně obcházel coby neviditelný strašák kuloáry konference. Ukázalo se, že oním odvážlivcem, který může mluvit o štěstí, že ho člen ochranné služby nezastřelil nebo jinak nezpacifikoval, byl komik Simon Brodkin alias jím ztvárněná postava Lee Nelson. Je to ten samý chlapík, který svého času na šéfa FIFA Seppa Blattera podezřelého z rozsáhlé korupce vysypal během tiskové konference svazek bankovek. Svým vtípkem (anglicky „prankem“) chtěl paní premiérce vzkázat, kde by ji Britové údajně rádi viděli. Mimo Downing Street číslo 10…

Kdyby podobný průběh jako manchesterský projev Theresy Mayové mělo třeba předávání cen Americké filmové akademie, šlo by o naprostou katastrofu. Takhle se toryové ihned pustili do obhajoby bojovnosti a nezdolného ducha premiérky, díky nimž ministerská předsedkyně projev vůbec dokončila. Budiž. Pokud ale paní Mayová doufala, že si z jejího dlouhatánského poselství průměrný posluchač po obsahové stránce něco odnese, pak tento výstřel minul svůj cíl. Respektive se ztratil v záchvatech kašle. Ale je sympatické, že se tomu všemu dokáže premiérka zasmát. Zatím…