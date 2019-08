Začátkem srpna se v indickém autonomním svazovém státě Džammú a Kašmír začaly dít podivné věci. Ke stávajícímu půl milionu vojáků a policistů – kteří podle indické vlády dohlíží na místní bezpečnost, podle obyvatel Kašmíru jejich území okupují – se přidalo dalších 10 tisíc mužů. Rozmístili se v ulicích měst, uzavřeli dočasně školy a následovalo vysvětlení. Komentář Praha 19:22 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indická vláda v pondělí oznámila, že se rozhodla zrušit zvláštní autonomní status severoindického státu Džammú a Kašmír. | Foto: Ajit Solanki | Zdroj: ČTK

Premiér Nárendra Módí oznámil, že plní svůj předvolební slib, kterým apeloval na přízeň především hinduistických nacionalistů a ruší speciální status státu Džammú a Kašmíru, který mu zajišťuje článek 370 indické ústavy.

Spor o Kašmír se týká především vlivu v Afghánistánu

Na jeho základě mají Kašmířané vlastní ústavu, vlajku a možnost vytvářet zákony s výjimkou zahraniční politiky, obrany a komunikací. Mají také právo udělovat trvalý pobyt a povolovat nákup pozemků nebo majetku, takže pro obyvatele ze zbytku Indie může být složité, většinou spíše nemožné, se na území Džammú a Kašmíru usadit, vlastnit půdu nebo zastávat pozice v místní samosprávě.

Nárendra Módí tento speciální status převážně muslimy obývaného území dlouhodobě kritizuje a nikdy se netajil touhou ho zrušit. Z podle něj „problematické muslimské provincie” chce učinit běžnou součást Indie. Proč ale právě teď, ptají se všichni?

Sám Módí to zdůvodňuje silným mandátem, který mu přinesly květnové parlamentní volby, kdy jeho nacionalistická Indická lidová strana získala 350 parlamentních křesel z 543. Opozice naopak tvrdí, že se vláda snaží vyvoláním napětí a válečného stavu v Kašmíru odvést pozornost od slábnoucí ekonomiky.

Jenže je tu ještě třetí geopolitický aspekt, neméně zanedbatelný. Za 70 let sporů o území bývalého kašmírského knížectví, o které vedly Indie s Pákistánem už čtyři války, se totiž místní situace vždy úzce pojila s vývojem v sousedním Afghánistánu. A není tomu jinak ani teď.

Investice do Afghánistánu

S postupujícími rozhovory mezi zástupci Spojených států a afghánského islamistického hnutí Tálibán, které si kladou za cíl ukončit 18 let trvající konflikt v zemi, je totiž čím dál zřetelnější, že co se budoucího nastavení mocenského vlivu na dění v Afghánistánu týká, získává Pákistán nad Indií jasnou převahu.

Karty o budoucí uspořádání Afghánistánu teď hrají Spojené Státy, Čína, Rusko a Pákistán. Indy jaksi zapomněli přizvat do hry, a to premiér Módí nemůže nechat bez odezvy.

Indové totiž v posledních letech do Afghánistánu investovali nemalé peníze. Jen za vylepšení afghánské silniční infrastruktury dali 2 miliardy dolarů, další obrovské částky dali do rozvoje íránského přístavu Čáhbahár, aby se tak při obchodování s Afghánistánem vyhnuli případným pozemním blokacím z pákistánské strany. Teď se zdá, že by všechny tyto investice mohly přijít vniveč.

Proto není zcela od věci nazírat současné rošády Indů v Kašmíru v kontextu tohoto geopolitického aspektu. Premiér Módí se zjevně nechce ocitnout v pozici člověka, který, jak se říká, chvíli stál a už stojí opodál.

Autorka je komentátorka serveru HlídacíPes