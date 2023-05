Babišovo koketování s Bruselem

V hnutí ANO se cosi děje. Andrej Babiš přenechal stínovou vládu Karlu Havlíčkovi a parlamentní dohadování Aleně Schillerové. A sní o Bruselu. To není legrace, ale reálný tok jeho úvah. V rozhovoru pro Deník přiznal, že by ho bavilo vést kandidátku ANO do Evropského parlamentu a prosazovat tam české zájmy. Komentář Praha 16:30 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO je v europarlamentu součástí Skupiny obnovy, kam patří též europoslanci Emmanuela Macrona | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: Profimedia

Těmi je podle něj například společná léková politika a především zastavení, jak říká, zeleného fanatismu, který povede ke zničení tuzemského i evropského automobilového průmyslu.

Hnutí ANO je v europarlamentu součástí Skupiny obnovy, kam patří též europoslanci Emmanuela Macrona. Jedním z jejích hlavních cílů je vytvořit z Evropy světovou jedničku v oblasti ochrany životního prostředí. To nezní jako překryv záměrů.

Je však možné, že po volbách příští rok na jaře by se anaři zařadili do jiné frakce. Důležitější je, proč se Babišovy myšlenky stáčejí bruselským směrem. Zřejmě cítí, že tady je půda krajně nejistá.

Průzkumy veřejného mínění sice přisuzují ANO nejvíc volebních preferencí, ale to v poměrném systému nemusí znamenat nic. Bez koaličního potenciálu je i 30procentní strana jako nahý v trní. Jiří Paroubek by mohl vyprávět.

Babišova podstatná bitva

Teď se nacházíme v bodě zlomu. Pokud v půli května kabinet představí životaschopnou důchodovou reformu a nabídne vyvážený konsolidační balíček, může se nevůle obyvatelstva začít měnit v sympatie. Sám premiér Petr Fiala tomu příliš nevěří, neboť si uvědomuje, že se nezavděčí všem, ba dokonce většině lidí se životní úroveň zhorší.

Schopný politik ovšem i nevýhodu může proměnit v plusové body. Vládní poslanci odhlasovali zákonné zvýšení armádního rozpočtu na dvě procenta HDP. Bez jediného projevu odporu ve veřejnosti.

Aniž by se ministři museli příliš snažit, lidé tváří v tvář ruské agresi na Ukrajině pochopili, že bezpečnost je na prvním místě a kabinet, který by nezajistil obranyschopnost země a neplnil alianční závazky, by neměl nárok na existenci.

Přípravná fáze na oznámení reforem byla mizerná, vypouštěné balonky byly kdekým propíchnuty ihned, jak opustily Strakovu akademii. Přesto mohly sloužit jako návod, na co se vláda bude muset při vysvětlení svých kroků zaměřit nejvíc.

Na rušení daňových výjimek, seškrtání národních dotací, snížení byrokracie či zvýšení spotřební daně z neřesti energií plýtvat nemusí.

DPH i důchody

Zato se bude muset soustředit na posuny v DPH, růst daně z nemovitosti nebo vyšší věk odchodu do penze. A nevyrábět přitom minely typu hádek kolem statistických dat a neschopnosti sdělit, proč máme v Česku nejvyšší nebo skoro nejvyšší ceny plynu a elektřiny v Unii.

Andrej Babiš ví, že situace se může otočit ve prospěch vládních stran. Další prohru ve sněmovních volbách by neunesl.

Naopak v evropském klání, kde je vždy jediná kandidátka pro celou republiku, by hnutí ANO mohlo s náskokem vyhrát a Babiš by končil svou misi jako vítěz.

To se ale nestane. Bez něj by jeho politické dítě nemělo doma šanci na přežití. Jakkoli tedy může s evropskou tematikou za rok nabrat body, tu podstatnou bitvu bude muset svést v Česku, na podzim 2025.

