Běda vládě, která neumí naslouchat

Zpočátku to vypadalo, že zmíněnou strategii uplatňuje především v zahraniční politice, kde rázně vykročil na cestu bez jakýchkoli odboček. A s obyvatelstvem se nemíjel. Týká se to ruské agrese na Ukrajině i brutálního útoku Hamásu na izraelské civilní obyvatelstvo.

Po něm premiér Fiala uvedl, že Česko bude hlasem Izraele v Evropě. Řekl to s takovou intenzitou, že pravděpodobně i kvůli tomu – nehledě na prohlášení ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o vystoupení z OSN – přišel o část afrického turné, když Nigérie na poslední chvíli jeho návštěvu zrušila.

Pohříchu to, co na mezinárodním poli může vzbuzovat respekt, nelze bez úpravy překlopit na domácí poměry. Široce komentované video, jímž ministerský předseda dokumentoval svůj zájem o ceny potravin při srovnávacím nákupu v Německu a v Chebu, to potvrzuje.

Budeme potřebovat víc lékařů

Na čtyřminutový záznam reagovala na síti X bývalá sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová takto: „Premiér Fiala zjistil, že v Německu je levnější balení a často kvalitnější zboží. Ve svých 59 letech právě pochopil, že trh vše nevyřeší. Jsem zvědavá, kdy zjistí, že je už dva roky premiérem téhle země a že si ho platíme za to, aby s tím něco udělal.“

Petr Fiala svůj pokus o komunikaci s širokou veřejností zakončil slovy, že bude po mezinárodních firmách žádat vysvětlení, proč jsou jejich stejné produkty opatřeny jinou cenovkou a větším obalem v tuzemsku a blízkém zahraničí.

Maláčová ovšem správně připomíná, že na nějaké sedánky s výrobci či obchodníky čeští spotřebitelé nejsou zvědaví. Ministři jsou tu od toho, aby problémy řešili, ne o nich mluvili. Platí to také o ceně energií, financování školství nebo přesčasech lékařů.

Odborářský Den protestu svolaný na 27. listopadu šéf největší centrály Josef Středula zdůvodňuje neúnosným poklesem reálných mezd a balancováním 30 procent domácností na hranici chudoby.

Avšak blbá společenská nálada má daleko víc odstínů pochmurné šedi. Lidé mají pocit, že je nikdo neposlouchá a politici jen omílají falešné argumenty. Pokud zůstaneme u lékařského stavu, každý soudný člověk přece chápe, že přesčasové služby nad 150 zákonem daných hodin nemusejí být odslouženy.

Pražský primátor, poslanec a lékař Bohuslav Svoboda (ODS) to vyjádřil pregnantně: „V okamžiku, kdy se omezí rozsah přesčasové práce, čemuž rozumím a jsem pro, musíme automaticky počítat s tím, že budeme potřebovat víc lékařů.“ Nebo ty stávající štědře zaplatit, dodávají jiní. Je to přímá úměra, kterou ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ne a ne pochopit.

Nově zvolený viceprezident České lékařské komory Jan Přáda je představitel mladé dravé generace, která naprosto jasně vnímá, že občané tu nejsou pro zábavu a dobré finanční zabezpečení politiků. Že je to přesně naopak. Pomaleji to dochází i pedagogům. Až to docvakne všem zaměstnancům a živnostníkům, bude pětikoalici ouvej. A skončí opravdu špatně, nepochopí-li, že volby se zahraniční politikou nevyhrávají.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku