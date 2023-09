Lékařky a jejich kolegové se rozhodli vystoupit proti zavedené praxi českého zdravotnictví, ve kterém je obvyklé odsloužit takové objemy času, že to dalece překračuje to, co jinak platí za přiměřenou pracovní dobu. Jednou z motivací, která tento systém drží v chodu, je přitom snaha přijít si při mizerných základních mzdách na konci měsíce na částku, ze které se dá důstojně žít. Komentář Praha 12:18 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejde přitom o ojedinělou revoltu proti zavedeným pořádkům v určitém sektoru | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V souvislosti se změnami, které tuto ve své podstatě skandální praxi mají ne změnit k lepšímu, nýbrž naopak v plné šíři legalizovat, nyní zejména mladý lékařský personál ohlašuje na podzim svého druhu stávku: nebudou-li jim vytvořeny pracovní podmínky umožňující dostatek odpočinku, osobní život a slušné vyžití, přestanou přesčasové služby sloužit zcela.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Smejkalová: Nadšením ani vyčerpáním nájem nezaplatíš

Nejde přitom o ojedinělou revoltu proti zavedeným pořádkům v určitém sektoru. Již před časem se ozvali převážné mladší příslušníci a příslušnice divadelních profesí s tím, že objem práce, který si žádají různé dotační programy, spolu s nízkým finančním ohodnocením, které nutí do kombinování mnoha úvazků a brigád, často i mimo obor, pro tuto práci vytváří zcela neúnosné podmínky.

Špatné podmínky

Na jejich případě, ale koneckonců i tom lékařů a lékařek lze velmi plasticky ukázat, že kvalita pracovních podmínek s kvalitou výkonu práce přímo souvisí: Zatímco režisérkám či hercům bere přetížení a neustálá starost o peníze potřebnou kreativitu a prostor experimentovat, může nedostatek odpočinku a soustředění u personálu nemocnic někoho přímo stát život.

Jestli se nic nezmění, v zimě nebude obsazeno 24 000 služeb, hrozí lékaři. Válek s nimi chce jednat v říjnu Číst článek

Jde také o profese, kde se dlouho protest proti pracovním podmínkám moc nenosil, protože se předpokládalo, že je lidé vykonávají z přesvědčení a nadšení pro věc, případně že jim nedostatek peněz a systematické přetěžování kompenzuje prestiž těchto povolání.

Aneb jak svou situaci popisuje personál z divadel: „Máme údajně být rádi, že hrajeme v Národním, co by prý za to jiní dali.“

Protestům z poslední doby, a týká se to koneckonců třeba i těch vysokoškolských pedagogů a pedagožek, je společné to, že se odvažují takové přemýšlení nabourávat.

Asi nic to nevystihuje lépe než název další iniciativy sdružující se za účelem zlepšení podmínek ve svém oboru, a to té kulturních publicistek a publicistů. Zní totiž: „Nadšením nájem nezaplatíš“.

Proměna kontextu

Není přitom náhoda, že heslo hovoří konkrétně o nájmu. V tom je třeba hledat materiální zdůvodnění určité generační změny pohledu na věc. Životní náklady zkrátka ohromně rostou, a to zejména ty na bydlení.

Dvakrát více přesčasů lékařům podle Válka v novele zákona zůstane. Může jít až o tisíc hodin za rok Číst článek

Pro čím dál větší část mladé generace bude celoživotní realitou stále dražší a hůře sehnatelný nájem.

Jde ale samozřejmě i o určitou generační proměnu přemýšlení, kdy mladší lidé kritičtěji přistupují k nekonečné dřině, a to zejména když ta jim kýžené zabezpečení v podobě třeba vlastního bydlení už prostě nepřinese.

V takové situaci je docela logické, že upřednostňují čas strávený s rodinou a přáteli nebo něco jiného, co je naplňuje.

Bez šance

Je tak dobře, že začíná přibývat podobných iniciativ jako hub po dešti, fungování české společnosti nastavují důležité zrcadlo a k lepšímu mohou teoreticky proměnit nejen životy dotčených profesionálů a profesionálek, ale všech.

Lékaři slouží služby v pološedém režimu, to se musí změnit, říká místopředseda zdravotnického výboru Číst článek

Koneckonců kdo by nechtěl být ošetřen odpočinutým lékařem spokojeným se svou mzdou nebo zhlédnout inscenaci divadelního souboru, který měl na její nastudování dostatek času za slušných finančních podmínek.

U většiny zmíněných iniciativ však problém spočívá v tom, že by k napravení situace bylo třeba vzít do rukou velký objem peněz z eráru.

Jenže u nás se teď naopak hledá, kde všude ještě ušetřit. S takovou se tak bohužel ani jednoho v dohledné době zřejmě nedočkáme.

Autorka je politoložka, působí ve Friedrich-Ebert-Stiftung