Splněné přání ekologické aktivistky

V polských Katovicích se konala světová konference o klimatu. To je náramná událost, taková světová konference o klimatu. Zúčastnily se jí četné veličiny. Mezi ně patří David Attenborough, báječný dvaadevadesátiletý pán. Vedle něho tam stanula patnáctiletá Švédka Greta Thunbergová.

Musíme si uvědomit, řekla Radiožurnálu, co nám udělaly starší generace, jaký svinčík po sobě nechaly, a že jsme to my, kdo se s ním bude muset vypořádat.

Ondřej Neff: Splněné přání

Zatím pro odstranění „svinčíku“ dělá to, že vždycky v pátek nejde do školy a protestuje před švédským parlamentem proti změně klimatu.

Studovat se nemusí, protože budoucnost možná nebude. Chtěla jsem být herečkou nebo kosmonautkou, ale rozhodla jsem se, že budu aktivistkou, říká. To je přání, které se jí splnilo.

Rád bych se dožil věku Davida Attenborougha, abych viděl, jakého výsledku Greta Thunbergová a její generace v odklízení svinčíku dosáhne.

Já si ale myslím, že leccos dobrého udělala už i naše generace za posledních 30 let. Životní prostředí se za tu dobu výrazně zlepšilo.

Kdo po sobě „svinčík“ nezanechá

V Berounce žijí pstruzi a vrátili se bobři. A vzduch - jak je čistý. Pozná se to podle košil. Dřív jste měli večer černý límeček. Dnes odkládám košili až po brutálním nátlaku manželky a límec je čistý.

Docela dost cestuji, do Afriky i Asie. Vždycky mě zaráží, jak málo tam dbají na životní prostředí. Možná to v těch Katovicích vzali v úvahu, tyhle rozdíly.

Pokud jo, mohla by milá Greta vzít ten transparent a pokusit se protestovat v Pekingu na Náměstí nebeského klidu proti tamnímu ovzduší. Proboha, jen ať nevezme ten nápad vážně, nic zlého jí nepřeju.

Zkrátka, určitě patřím spíš do té generace, která vypucovala vzduch a vodu a rozvíjí zeleň – jen se podívejte, kolik přibylo parků a veřejné zeleně. Ve stopách Grety Thunbergové nepůjdu. Jako herečku by mě nevzali už proto, že mám pleš.

Kosmonautem být nechci, protože se bojím výšek. A co aktivista? Tím už jsem a aktivně držím palce těm, kdo pro přírodu pracují s viditelnými výsledky.

Jako je například Stanislav Štýs, otec rekultivace Mostecka. Ročník 1930, tedy starší generace. Ne, tak on žádný svinčík po sobě nezanechá.