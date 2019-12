Důkazní situace v současnosti není na to, aby ve věci byla podána obžaloba, nebo aby bylo stíhání zrušeno. K tomuto závěru po více než třech letech vyšetřování dospěl v kauze Čapí hnízdo nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Mohl se tím vyhnout jednoznačnému verdiktu, který se od něj očekával. Jako zkušený právník svůj postoj bez problémů obhájí. Komentář Praha 15:12 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Svým obezřetným postupem uspokojil obě strany. Ti, kteří jsou přesvědčeni o nevinně Andreje Babiše, poukazují na definitivní zastavení trestního stíhání jeho rodinných příslušníků. Vyvozují z toho, že se celá kauza pomalu posouvá k osvobození všech jejích aktérů. Ti, kteří mají pocit, že by se měl premiér ocitnout před soudem, s povděkem kvitují, že takováto možnost ještě existuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V kauze čapí hnízdo vystoupil Zeman v roli chytré horákyně

Zda se nakonec budou radovat jedni, nebo druzí, to nelze v tuto chvíli předjímat. Neví se totiž, čím Pavel Zeman konkrétně pověřil státního zástupce Jaroslava Šarocha. Tedy člověka, který měl vyšetřování celou dobu tak říkajíc na starost.

Muže, který ve svém závěrečném stanovisku velmi trefně popsal, jakým způsobem byla farma vyvedena z koncernu Agrofert. Jak znepřehledněna byla vlastnická struktura Čapího hnízda. Jak se o farmu po celou dobu zajímal Andrej Babiš a jak byla na koncernu existenčně závislá.

Premiéra neposlal před soud

Očekávalo se, že kruh důkazů se logicky uzavře konstatováním, že by nezávislý soud měl rozhodnout o tom, zda došlo k dotačnímu podvodu. Místo toho vydal Jaroslav Šaroch usnesení o zastavení trestního stíhání všech osob.

Jeho přímý nadřízený tento názor potvrdil. Mohlo to působit také tak, že si nechtěl pálit prsty v kauze týkající se premiéra. Nechal to na nejvyšším státním zástupci, protože logicky očekával jeho reakci. Ten mu nyní elegantně vrátil horký brambor zpět.

Pavel Zeman tak nevyužil možnosti Šarochův verdikt potvrdit, nebo ho zavázat k podání obžaloby. Je to svým způsobem překvapivý krok. Práce dozorového státního zástupce byla podrobena dohledu nadřízenými.

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová zhruba před rokem konstatovala, že by Jaroslav Šaroch měl být důraznější a aktivnější. Zároveň bylo shledáno následující: „V rámci vnitřního dohledu nebylo zjištěno, že by bylo vyšetřování stiženo vadami, které by jej do budoucna zatěžovaly nebo průběh vyšetřování zpochybňovaly.“

Podle Pavla Zemana tomu tak není, proto Šarocha pobídl k další práci. Svým rozhodnutím tak nezklamal lidi, kteří na jeho podporu veřejně demonstrují. Zároveň neposlal před soud premiéra vlády, která může bez udání důvodů na návrh ministryně spravedlnosti nejvyššího státního zástupce kdykoli odvolat.

Autor je komentátor Českého rozhlasu