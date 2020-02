Manipulující soudce a dlouhé loajální ticho

Možná obžalovaní měli se zděděnou záležitostí předcházející éry primátora Béma a jeho přítele Janouška nakládat obezřeleji. Tedy při uzavírání nových smluv s firmou Haguess, provozující kartu.

Ale stejně připadalo aspoň laickému oku, že příslovečný pes je zakopán někde ve zrodu evidentně předražené a přitom městu zisky nepřinášející multifunkční karty. Která se ostatně nikdy nedala užívat tak zeširoka, jak to MUDr. Bém toho času sliboval.

A oku pozornějšímu neuniklo, když jedna z prvoinstančně odsouzených, někdejší radní pro informatiku Vorlíčková, našla ve spisu rozpor mezi výpověďmi a tím, co jakoby citoval soudce Alexander Sotolář. A co vyznívalo proti obžalovaným. Odvolací Vrchní soud to uznal a podrobně rozepsal.

Jenže Sotolář, který odmítl námitku z podjatosti, výhrady pominul a rozdal koncem roku 2018 ty stejné tresty. Z míry vyvedený exprimátor Hudeček ho za to následně počastoval nálepkou novodobého Urválka. Když Sotolář místo Hudečkova „S textem jsem se neseznámil“ uvedl u soudu „Viděl jsem spis u paní Vorlíčkové, ale podrobně ho nestudoval“. A tak dále.

Teprve loňského září začal nastávat obrat, i když zatím nedokonaný. Protože znovu a tentokrát razantněji zasáhl pražský Vrchní soud: podle očekávání zrušil druhý verdikt a hlavně přikázal, aby soud příště projednal jiný soudce. Předseda městského soudu Libor Vávra podal následně na Sotoláře kárnou žalobu. Nadační fond proti korupci pak tento týden navíc i trestní oznámení.

Příčiny nebo motivy

Podle právníka Závodského má fond k dispozici listiny dokládající, že soudce „manipuloval s protokoly o výslechu obžalovaných a svědků v jejich neprospěch a takto změněné záznamy používal k jejich odsouzení“. A Závodský dodává, že o tom řada osob věděla, a i když musela být naplněna skutková podstata trestného činu padělání veřejné listiny a zneužití pravomoci úřední osoby, výsledkem je pouze kárná žaloba.

To zní ostře a uvidíme, co bude následovat. Zásadně změněné citáty z výslechů v případu Opencard 2 jsou ovšem zřejmě nepopiratelné. Proč se nestalo něco zásadnějšího, je jiná otázka, dost možná se týkající jisté profesní loajality. Vůči soudci podle všeho erudovanému a osvědčenému.

O jeho motivech k zásadním deformacím výpovědí ovšem nic nevíme. A ani si tím pádem nic nedomýšlíme. Může jít jen o nějaký druh momentálního selhání a pak už jen trvání na svém. To by samozřejmě nebylo nic dobrého, ale pořád by šlo o lepší verzi. Která ovšem ani tak neospravedlňuje ono dlouhé loajální ticho.

