Kdo bude americkým prezidentem

Očekává se, že hlavními kandidáty v amerických prezidentských volbách budou Joe Biden a Donald Trump, Američané si jejich střet ale nepřejí | Foto: Evelyn Hockstein/Sergio Flores | Zdroj: Reuters

Více než 60 procent Američanů si myslí, že jak demokrat Biden, kterému by bylo v době, kdy by případně podruhé nastupoval do Bílého domu 82 let, tak republikán Trump, kterému bude letos v červnu 78 let, jsou pro výkon funkce příliš staří. Oba jsou také silně nepopulární.

Více než 52 procent Američanů vidí podle průzkumů zveřejňovaných pravidelně respektovaným portálem 538 Trumpa negativně, zatímco jen 43 procent ho vnímá pozitivně. Biden je na tom ještě hůř. Negativně ho vnímá 56 procent Američanů, pozitivně jen 39 procent.

Navíc Bidenovu kandidaturu si nepřeje i velká většina voličů Demokratické strany. Hlavním důvodem je jeho vysoký věk. Více než 70 procent Američanů si myslí, že Biden na další čtyři roky v Bílém domě takříkajíc nemá.

Haleyová by Bidena porazila

Američtí analytici upozorňují, že vzhledem ke zlepšující se ekonomické situaci i nestabilním mezinárodním poměrům by za normální situace stávající prezident svůj mandát s přehledem obhájil.

Biden navíc čelí politikovi obtěžkanému několika soudními procesy, z nichž ten nejdůležitější se týká jeho snah manipulovat výsledky minulých voleb i jeho role v útoku davů na Kapitol ze 6. ledna 2021.

Bidenův volební tým doufá, že až si americká veřejnost plně uvědomí, že má skutečně na výběr jen mezi Bidenem a Trumpem, přikloní se většina voličů opět na stranu Bidena. Analytici ovšem upozorňují, že to nemusí vyjít. Vysoký věk se na Bidenovi podepisuje mnohem výrazněji než na Trumpovi a čas není na jeho straně.

V USA se proto množí výzvy, aby Biden od své kandidatury odstoupil. Některé směřují dokonce i Bidenově manželce Jill s tím, aby kandidaturu Bidenovi rozmluvila.

Na vygenerování jiného kandidáta sice už příliš času nezbývá, ale i mezi některými prominentními volebními stratégy demokratů zaznívají hlasy, že i narychlo vybraný kandidát, třeba až na nominačním sjezdu, by měl lepší šance porazit Trumpa než Biden.

Problémem demokratů je, že se zatím nevynořil nikdo, okolo koho by se strana mohla semknout. Viceprezidentka Kamala Harrisová je poměrně nepopulární. A manželka bývalého prezidenta Obamy, Michelle, která by podle průzkumů měla silnou podporu, kandidaturu odmítá.

Pochybnosti ale panují i v republikánských řadách. Trump má sice silnou podporu ve svém pevném voličském jádře, ale tradiční republikáni si ho za prezidenta nepřejí. Navíc není jisté, zda jeho kandidatura ještě neztroskotá na jednom ze soudních procesů, kterým čelí.

I v tom zdánlivě pro něj nejméně riskantním – kauze peněz, které zaplatil v roce 2016 pornoherečce Stormy Danielsové, aby mlčela o aféře s ním, mu hrozí až 130 let vězení.

Částečně i kvůli možnosti, že Trump nakonec kandidátem nebude, zůstává v republikánských primárkách bývalá guvernérka Jižní Karolíny a velvyslankyně USA v Organizaci spojených národů, Nikki Haleyová.

Trump nad ní sice s velkým náskokem vede, ale průzkumy zároveň ukazují, že zatímco souboj mezi Trumpem a Bidenem by byl těsný, Haleyová by Bidena porazila s velkým náskokem.

V devíti měsících, které zbývají do voleb, se ještě může leccos stát. Někteří američtí komentátoři upozorňují, že z klání o Bílý dům se nakonec nemusí vynořit jako vítěz jeden ze dvou přestárlých mužů, ale žena.

Autor působí na New York University Prague