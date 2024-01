Česká strana v tomto směru mohutně buduje. Letos bude dokončen obchvat Budějovic a teoreticky protažen až do Kaplice. Zároveň se začne stavět od Kaplice na rakouskou hranici, hotovo má být v roce 2027.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Kdo je vlastně magor?

Také v Rakousku se staví: obchvat Rainbachu bude dokončený také v roce 2027 a přiblíží dálnici S10 na osm kilometrů k hranicím. Zbylé kilometry se ovšem začnou stavět teprve potom.

Takové zdržení ovšem může česká strana jen těžko akceptovat, tvrdí Babiš. „Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě,“ uvedl expremiér a doplnil už výše citovaný nezdvořilý výraz.

V Rakousku ho pak přetiskla nejčtenější média. Nutno upozornit, že se všichni občané sousedního státu nad kritikou z ciziny nerozčilovali. „Nakonec je to pravda,“ zaznělo v diskusích.

Dálniční horečka

Nutno upozornit, že Češi si na Rakušany zase tolik stěžovat nemohou. Už pátým rokem slouží takzvaná Severní dálnice, která míří z Vídně směrem na sever a končí dva kilometry před Mikulovem, protože dálnice z české strany se nestaví a dodnes není rozhodnuto, kdy se začne.

V každém případě však Babiš upozornil na fenomén, který je v českém prostředí velmi neobvyklý. Z pohledu tuzemské politické reprezentace a nejspíše větší části populace je dálnice nejvyšším dobrem a stavět se musí na každém místě, jak se jen seženou peníze a povolení.

V Rakousku se ovšem o dálnicích pořádají referenda. Před dvěma lety byla při jedné anketě zamítnuta dálnice z Vídně podél českých hranic až do Freistadtu. Místní občané si prostě uvědomili, že by sloužila především tranzitu kamionů. Tím by se cesta pro místní občany spíš zkomplikovala, navíc má dálnice vždy dopad na životní prostředí.

Babiš o stavbě dálnice v Rakousku: Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě, ti magoři Číst článek

Proto také rakouská ministryně dopravy Leonore Gewesslerová ze strany Zelených nechala prověřit nutnost dostavby dalších dálnic, včetně spojky z Freistadtu na české hranice.

Zatímco tedy Čechům nevadí, že dostavbou dálnice posílí provoz kamionů z Budějovic do Rakouska, a to ze současných dvou tisíc denně například na trojnásobek, Rakušané se do takových změn neženou. Existují dálniční přechody, po kterých denně projede 10 tisíc těžkých náklaďáků.

Dálniční horečka, která díky rozjezdu investic zachvátila Česko, může skončit tím, že se staneme křižovatkou Evropy, přes kterou budou kamiony z Polska a Balkánu mířit do západní Evropy.

Může to skončit tím, že pro tuzemské řidiče nezbude na krásných nových dálnicích místo. Pak by se ovšem ukázalo, že magoři jsou spíše samotní Češi.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy