Agentura Moody's odebrala Spojeným státům po více než sto letech nejvyšší možný rating 3A a snížila tím jejich důvěryhodnost. Stalo se to minulý pátek a vznikl kolem toho velký poprask – co když šlo o pověstné mávnutí motýlími křídly, po kterém nastane nějaká nová hospodářská krize? Komentář Praha 16:30 21. května 2025

Byly to naštěstí přehnané obavy, to bylo jisté už v pondělí večer. Nějaká krize se mohla rozjet, pokud by velcí investoři a zvláště banky či penzijní fondy zahájili výprodej amerických vládních dluhopisů.

Petr Holub: Kdo zastaví „velký krásný zákon"?

To by znamenalo, že by výrazně vyrostly jejich výnosy, jinými slovy úroky, které musí Spojené státy průběžně splácet jejich majitelům.

Výnosy tedy vyrostly, pak se ale trh uklidnil a výnosy zůstaly na úrovni jen o málo vyšší, než si obchodníci po novém roce zvykli. Předpisy pro bankovní investice totiž nerozlišují, jestli mají vládní dluhopisy dané země rating jednoho, dvou nebo tří A. Proč by tedy měli ztrácet hlavu.

Trumpův velký krásný zákon?

Objevil se dokonce názor, že se drsný postup Moody's ani tolik netýká aktuálního stavu amerických veřejných financí, jako spíš daňového zákona, který americký prezident Donald Trump právě v pátek poslal výborům Sněmovny reprezentantů a který sám nazval „velkým krásným zákonem“.

Tento zákon snižuje daně o stovky miliard dolarů, ovšem při snižování výdajů se drží zpátky. Experti vypočetli, že v důsledku zákona se během deseti let zvýší americký státní dluh o pět bilionů dolarů – to je nepředstavitelná částka, která lze abstraktně přirovnat k patnáctinásobku ekonomického výkonu celého Česka. Už dnes přitom americký státní dluh dosahuje 36 bilionů.

Ovšem Trump varování Moody's ignoruje, zřejmě i z toho důvodu, že může při prosazování „krásného nového zákona“ pomoci. Prezident potřebuje podporu všech republikánských zákonodárců, proti se ovšem postavili čtyři radikálnější členové rozpočtového výboru sněmovny, podle kterých jsou škrty ve výdajích příliš mírné.

Žádají výrazněji snížit dotace na obnovitelné zdroje energie, dostupnost bezplatné zdravotní péče a také dostupnost potravinové pomoci. Jde jim hlavně o to, aby bezplatnou péči nedostali ti lidé, kteří mohou pracovat, přitom ale nepracují ani 80 hodin měsíčně. Obdobné pravidlo by se mělo zpřísnit také u potravinové pomoci.

Zákon se lehce zpřísnil a prošel

Poté, co Moody's snížilo rating s odkazem na příliš nízké škrty v rozpočtu, zákon se podle přání radikálního křídla o něco zpřísnili a rozpočtovým výborem těsně prošel. Z toho už by se dalo usoudit, že snížení ratingu hraje do karet právě Trumpovi, který nemusí nejtvrdší změny prosazovat na vlastní odpovědnost.

V každém případě je snížení ratingu součástí složitější strategické hry a také z toho důvodu po odeznění prvního šoku emoce opadly.

Zároveň se však šťastný konec nekoná, upozornil deník Financial Times. Svět velkých financí čelí značným rizikům. Nižší rating amerických dluhopisů je vedle zvyšování celních bariér a inflace dalším zdrojem nejistoty a dalším důvodem pro velké investory, aby se ve svých aktivitách drželi zpátky – se všemi negativními důsledky pro světové hospodářství.

Právě americké vládní dluhopisy jsou dobrým měřítkem této nejistoty. Třeba cenné papíry s 30letou splatností nabízely zájemcům ještě počátkem roku 2022 výnosy ve výši dvou procent.

Od té doby šly hodně nahoru. Přes pět procent se poprvé dostaly v říjnu 2023 po útoku Hamásu na civilní obyvatelstvo Izraele.

Podruhé byla pětiprocentní hranice překročena těsně před nástupem Trumpa do prezidentského úřadu, potřetí právě v těchto dnech. Lidé přestávají americkým dluhopisům věřit a tím se americké náklady na dluh dost navýšily.

