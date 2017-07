Když se nad Českým Krumlovem čerti žení…

Pivovarská zahrada pár metrů od koryta Vltavy uprostřed spletitých úzkých uliček historického města byla plná plastových židliček. Seděli na nich lidé zahalení do dek a průhledných pláštěnek, doufali, že umělci výstupy dokončí. Pozorovali, jak vítr trhá s plachtami na scéně a při slavné árii z Carmen se blýská.

O pár desítek metrů dál v zámecké zahradě českokrumlovského zámku se ozývalo obdobné hlášení.

Komentář: Okurkové přemítání Číst článek

„Je nám líto, ale s ohledem na bezpečnost musíme urychleně přestat hrát!“ první premiéra před točnou skončila po padesáti minutách.

Podobný výjev se opakoval i v případě další premiéry před otáčivým hledištěm, bylo to o deset dní později a i tentokrát baletní umělci ve splihlých parukách a v promáčených dobových kostýmech odehráli padesát minut představení.

Když byste se zeptali lidí v publiku, jestli jim to vadí, že nedostanou za zaplacenou vstupenku celou produkci, málokdo by odpověděl „ano“.

„Tady jste v Krumlově, tady prší skoro pořád,“ usmíval se starší muž v obleku, když odpovídal na mou otázku a dodal, že sice čekal na slavnou árii z Rusalky, ale strhující Carmen mu za zmoklý oblek stála.

„S tím se musí počítat, když jdete na divadlo venku,“ krčila rameny mladá žena s kamarádkou po boku. Do Českého Krumlova dorazily na baletní představení Valmonta z Prahy a podle jejich dalších slov – stálo jim to za to.

Komentář: Být, či nebýt na Pražském hradě? Číst článek

Je tomu tak skutečně? Nejde jen o zdvořilostní fráze směrem k novináři, který jim u úst drží mikrofon s logem Českého rozhlasu?

Nárok na vrácení vstupného nemají, ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek nabízí náhradní termín představení, byť zmiňovaného Valmonta dávají tuto sezonu jen pětkrát….

Také on na otázku, zda to divadlu stojí za to hrát pro publikum, které střídavě pozoruje zamračenou oblohu a střídavě připravené představení a pak v polovině musí opustit hlediště, odpovídá, že to je to daň za to, že diváci sedí pod tím nejvyšším stropem na světě a zažívají něco, co během zimních a podzimních večerů zažít nemohou. Včetně toho, že se nad Českým Krumlovem čas od času čerti žení.

Sice je to na můj vkus trochu moc – předčasně ukončit první i druhou premiéru sezony a přerušit zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu, ale letos prostě – „ s čerty nejsou žerty“!