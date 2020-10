Kimovy krokodýlí plačky

Působivá gesta patří do výbavy politiků, ale to, k němuž sáhl dědic severokorejské stalinistické diktatury, bylo zcela neobvyklé. Šestatřicetiletý Kim Čong-un při projevu k 75. výročí vládnoucí strany v jeden okamžik sejmul brýle a setřel z oka slzu. Bylo to v místě, kdy se svým poddaným svěřil, že se stydí za to, že nebyl schopen splatit jejich neuvěřitelnou důvěru.

