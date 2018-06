Kiskův ‚rudolfínský‘ projev

Stalo se tak na půdě parlamentu v rámci zprávy o stavu země. Podle očekávání prezident kritizoval současnou politickou situaci. Jak uvedl, mezi lidmi panuje hluboká nedůvěra ve fungování státu.

Odstartovaly to události z února letošního roku, kdy byl zavražděn mladý slovenský novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová. Dodnes se neví, kdo vraždu spáchal. Kiska se tak ohradil především vůči práci vyšetřovacích orgánů, justice a poukázal na všude přítomnou korupci, která oslabuje činnost i dalších státních institucí.

Prezident apeloval na pojmy jako právní stát, spravedlnost, slušnost. Ve svém projevu byl více kritický než v předešlých letech, ale vzhledem k vážnosti situace v zemi asi nemohl reagovat jinak.

Východiska své politiky

Pojmenoval problémy, se kterými se země potýká a které po Kuciakově vraždě vypluly na povrch. Nedůvěru ve stát, nespolehlivé státní instituce a z toho plynoucí beznaděj v lepší život. Ztrátu hodnot, které mají být jistotou.

Kiska byl vládní koalicí kritizován za slova, která pronesl. Její představitelé mu vyčetli, že prý nenaznačil východiska. Slovenský prezident je však tím, kdo svým osobním příkladem ukazuje, že pozitivní a nezištný přístup řešení problémů je možný.

I proto je vnímán veřejností jako jeden z nejdůvěryhodnějších politiků. Kiska svým projevem dal najevo, že mu na Slovensku záleží a pro řešení problémů země dělá všechno, co je v jeho silách. Aby se ale věci daly do pohybu, nesmí zůstat osamocen.

Ostrá slova, která prezident v parlamentu volil, je možné chápat i v kontextu toho, že se již na jaře příštího roku nebude ucházet o druhý mandát. Před poslanci možná hovořil naposledy, a proto cítil potřebu ještě jednou shrnout hlavní východiska své vlastní politiky.

Možná i proto, že oznámil, že se ani po odchodu z prezidentského úřadu nehodlá stáhnout do ústraní, ale že chce zůstat součástí veřejného života na Slovensku. Jakou podobu by to mohlo mít, o tom se zatím pouze spekuluje. Není ale vyloučen ani vznik nějaké politické platformy či dokonce politické strany, kterou by Kiska svým jménem zaštítil.

I to asi vysvětluje, proč silný muž slovenské politiky, bývalý dlouholetý premiér Robert Fico nevynechá ani jednu příležitost, aby Kisku podrobil zdrcující kritice, ačkoli by mohl prezidenta, který za rok skončí, klidně ignorovat.

Dálkový duel mezi Ficem a Kiskou tak bude pokračovat i v příštích měsících.